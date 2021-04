Rafila il persifleaza pe primul ministru Citu: "1 august este o data buna pentru vacante, nu pentru atingerea tintei de 10 milioane de vaccinati"

"31 iulie, sigur ca e o data foarte buna pentru vacante, dar nu pentru atingerea acestei tinte de 10 milioane, decat daca se intampla o minune, dar o minune... ati vazut ce propunea doamna secretar de stat - minunea carantinei. Pe partea cu vaccinarea, astfel de minuni nu se intampla. Se intampla doar daca muncesti foarte mult si faci o campanie de informare tintita pentru fiecare grup populational si de varsta, si de populatie, din punct de vedere al ocupatiei, al gradului de educatie, al mediului rural sau urban in care traieste", a spus Rafila. Medicul considera ca pana acum campania de vaccinare a mers foarte bine atat timp cat numarul de solicitari, sau de solicitanti, a fost mult mai mare decat numarul de vaccinuri disponibile. Iar in doua luni vaccinarea ar putea sa se faca la liber, fara programare."Lucrul acesta poate sa duca in una, maxim doua luni la vaccinarea la liber, ceea ce inseamna ca daca vreti sa va vaccinati astazi, va duceti la un centru si va vaccinati imediat. Nu o sa mai existe liste de asteptare", a mai spus Rafila.Premierul Florin Citu a declarat vineri ca restrictiile ar putea fi relaxate in doua etape, iar dupa ce vor fi vaccinate 10 milioane de persoane, autoritatile ar putea decide relaxarea totala a restrictiilor, inclusiv a obligativitatii mastii de protectie."Obiectivul meu si al Guvernului pe care il conduc ramane vaccinarea cat mai rapida a 10 milioane de romani. Pentru asta avem doua tine:- pana la 1 iunie imunizarea a 5 milioane de persoane;- pana la 1 august imunizarea a 10 milioane de persoane", a scris Citu pe pagina sa de Facebook