Alexandru Rafila: "Peste cateva luni o sa fim in situatia inversa - vom avea multe vaccinuri si lumea n-o sa vrea sa se vaccineze"

"Am vazut chiar acum ca Ministerul Sanatatii se gandeste la introducerea altor indicatori privind acele praguri care sa duca la oprirea sau la repornirea anumitor activitati, pe motiv ca cetatenii romani se testeaza acasa cu teste rapide si din cauza asta s-a pierdut controlul. Eu nu cred ca cetatenii romani sunt chiar asa de diferiti fata de toti ceilalti cetateni europeni si toate tarile au o monitorizare apropiata de adevar a evolutiei pandemiei si in Romania nu exista acest lucru. Nu cred chestiunea asta. Eu cred ca trebuie regandit modul de testare. Cu toate ca am facut multe demersuri, am incercat sa-i convingem profesional, nu politic, nu exista accesibilitate la testare", a declarat doctorul Rafila intr-o conferinta de presa la sediul PSD.El considera ca medicii de familie ar putea fi introdusi in procedura de testare cu teste rapide."De ce nu introducem medicii de familie in procedura de testare cu teste rapide? Am discutat despre infiintarea de centre de recoltare a testelor care sa fie la indemana oamenilor, nici lucrul acesta nu se face. E o chestiune pe care n-o inteleg. Profesional n-o inteleg, dar ramane sa vedem care vor fi masurile pe care le ia Ministerul Sanatatii. Oricum, fara aceasta intensificare a testarii nu poti pune in aplicare masura intaririi supravegherii epidemiologice. Discutam acum de noua tulpina de coronavirus. (...) Daca am avea o testare corespunzatoare, atunci putem face si supraveghere epidemiologica (...) si cazurile suspecte pot fi investigate in continuare pentru secventierea de care discutam si pentru izolarea acelor focare astfel incat sa limitezi transmiterea acestei tulpini", a aratat Alexandru Rafila.In opinia sa, o masura care este extrem de importanta este legata de o campanie de informare dedicata pentru toate grupurile sociale, "dar aceasta nu exista"."Aceasta campanie de informare nu exista. Noi acum ne aflam intr-o situatie ciudata. Suntem in situatia in care lumea vrea sa se vaccineze, nu avem suficiente vaccinuri. Peste cateva luni o sa ne gasim in situatia inversa - in care o sa avem multe vaccinuri si lumea nu o sa vrea sa se vaccineze, daca aceasta campanie de informare nu ajunge la cetateni", a adaugat deputatul PSD.Alexandru Rafila sustine ca nu exista o pozitie si o asumare clara din partea Ministerului Sanatatii privitoare la inchiderea scolilor "timp de un an de zile fara motiv"."Mie mi s-a parut ca Ministerul Educatiei a avut o pozitie mult mai clara in raport cu deschiderea scolilor decat a avut Ministerul Sanatatii. Nu putem sa continuam cu aceasta inchidere a scolilor timp de un an de zile, fara motiv, si tot asa - "suntem speriati, ingrijorati, sa vedem ce vom face, vom schimba indicatorii" si asa mai departe, cand in mod evident consecintele nu numai asupra educatiei copiilor, ci si asupra sanatatii lor sunt foarte grave in acest moment si de multe ori au depasit consecintele infectiei cu coronavirus. (...) Cel mai important lucru in toata aceasta chestiune este asumarea. Profesionalism, asumare si actiune. Pana acum am avut numai diverse lamentari, promisiuni si lucruri de genul acesta care din pacate nu pot sa rezolve situatia. Si imi este foarte teama ca in lunile care vor urma si Romania va intra in acelasi trend ca si celelalte tari din Uniunea Europeana, cu numar mare de cazuri, si atunci sa vedem cum se va gestiona situatia", a afirmat Rafila.Referitor la noua tulpina de coronavirus, el spune ca aceasta nu produce infectii mai grave, dar produce infectii mai frecvente, pentru ca are o transmisibilitate mai mare."Acest lucru poti sa-l observi daca ai monitorizare de buna calitate si vezi unde iti apar cazuri mai multe intr-un timp mai scurt. (...) Or, nefunctionand sistemul asta, nu mai functioneaza din octombrie - noiembrie, practic (...), lucrurile sunt putin pierdute de sub control, mai ales ca si domnul ministru Voiculescu se indoieste de propriile cifre, adica dansul comunica niste cifre dimineata si dupa-amiaza se indoieste de ele si trimite o scrisoare ca nu sunt adevarate cifrele pe care le-a comunicat dimineata. Or, nu prea merge chestiunea asta. Asta merge, sigur, daca nu esti intr-o pozitie executiva, dar cand esti intr-o pozitie executiva trebuie sa-ti asumi si sa spui care sunt pasii de urmat, ce faci, o viziune si un timing pentru chestiunea asta", a mai spus deputatul PSD.Mai puteti citi: