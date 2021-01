FOTO Cum arata platforma informatica pentru vaccinare in SUA. Date "la milimetru" despre dozele existente si cele folosite

Conform datelor publicate in timp real pe platforma covid.cdc.gov , dintre cele peste 31 de milioane de doze de vaccin primite de SUA, au fost administrate aproximativ 12 milioane pana acum.10,5 milioane de americani au primit prima doza, iar 1,6 milioane sunt deja la doza de rapel.Dintre dozele administrate, cele mai multe sunt cu serul de la Pfizer-BioNTech (7.153.268). Cu vaccinul de la Moderna au fost vaccinati 5.122.662 de americani.CDC are si o harta interactiva cu statele in care se face vaccinarea . Astfel, daca vrem sa vedem cate persoane s-au vaccinat in Whasington, putem pune cursorul pe harta si descoperim ca din cele 696.175 de doze distribuite au fost administrate 242.606 de doze.Conform raportului, 200.000 sunt la prima doza, iar peste 31.000 au primit rapelul.In Romania, suntem in etapa a doua a vaccinarii COVID, iar platforma de inscriere a picat temporar in dimineata zilei de luni, 18 ianuarie. Medicii de familie nu au putut sa incrie pacientii, iar cei din centrele de vaccinare nu au reusit sa vada listele cu persoanele inscrise. Site-ul a fost reparat in jurul orei 10.00.Citeste si: