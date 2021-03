Amenzi la centrul de vaccinare de la Romexpo, dupa ce un barbat a fost vaccinat cu rapelul gresit. Sanctiuni totale de 24.000 de lei

Amenzile date de DSP

- A fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 20.000 de lei pentru Centrul de vaccinare apartinand de Complexul Multifunctional Caraiman pentru neintocmirea procedurilor/protocoalelor si neinstruirea personalului in ceea ce priveste modul de lucru si administrarea vaccinurilor Pfizer si Moderna;

- O sanctiune contraventionala in valoare de 2.000 de lei pentru medicul coordonator pentru nerespectarea protocoalelor/procedurilor de lucru si neinstruirea personalului;

- O sanctiune contraventional in valoare de 2.000 de lei asistentului medical pentru nerespectarea protocoalelor/procedurilor de lucru

Tanar vaccinat initial cu Pfizer si la rapel cu Moderna

"Ministerul Sanatatii a fost informat ca o echipa de inspectori din cadrul Directiei de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti a efectuat in 17 martie un control la Centrul de vaccinare nr. 5 din cadrul Complexului Expozitional Romexpo din Bucuresti dupa ce o persoana a sesizat ca i-a fost administrat vaccinul Moderna in loc de vaccinul Pfizer pentru cea de-a doua doza.In urma verificarilor efectuate, inspectorii DSP Bucuresti au constatat ca, la nivelul centrului de vaccinare, nu sunt intocmite proceduri/protocoale de lucru, iar personalul medical si auxiliar nu este instruit privind modul de lucru pentru fiecare etapa (triaj epidemiologic, intregistrarea pacientului cu scanarea cartii de identitate, indrumare catre cabinet, vaccinare, supraveghere postvaccinare si eliberarea adeverintei)", se arata in comunicatul emis de Ministerul Sanatatii.Au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale, astfel: Tanarul vaccinat anti-COVID cu ser de la Pfizer si care la rapel a primit vaccinul companiei Moderna, intr-un centru de imunizare din Bucuresti, reclama ca in statisticile oficiale apare ca neavand niciuna dintre cele doua doze.Alin-Alexandru Ionescu sustine ca gestul lui Valeriu Gheorghita de a-l suna, dupa eroarea produsa in centrul de vaccinare, a fost "o actiune de PR bunicica, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevaratul potential".