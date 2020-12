Americanii care vor suferi efecte adverse grave din cauza vaccinului pentru Covid-19 nu vor putea sa reclame acest lucru in instante

Guvernul federal american a acordat unor companii precum Pfizer si Moderna imunitate pentru situatiile in care, in mod neintentionat, se va intampla ceva rau in legatura cu vaccinurile."Este foarte rar sa fie aprobata o imunitate acoperitoare. De obicei nu se ofera companiilor farmaceutice o protectie legala atat de mare", a declarat Rogge Dunn, avocat din Dallas specializat in litigii de munca.De asemenea, americanii nu vor putea da in judecata Administratia pentru Medicamente si Alimente si nici pe angajatorii lor, daca acestia din urma vor impune vaccinarea ca o conditie pentru angajare.Congresul SUA a infiintat un fond pentru acoperirea salariilor pierdute si a cheltuielilor medicale ale persoanelor care au suferit daune ireparabile din cauza "unei contramasuri acoperite", cum ar fi un vaccin. Acest fond este insa dificil de utilizat si rareori efectueaza plati.Potrivit avocatilor, acest fond a compensat sub 6% din solicitarile primite in ultimul deceniu.