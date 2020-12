Americanii vor primi luni primele vaccinuri impotriva COVID-19. Anuntul oficial: "Distributia a inceput"

"Distributia a inceput", iar "primele transporturi vor ajunge luni dimineata", a declarat generalul Gus Perna, din partea operatiunii Warp Speed creata de guvernul american pentru a asigura distribuirea vaccinului. "Suntem 100% increzatori pe plan operational ca vom livra vaccinul americanilor" in acel moment, a adaugat el.Presedintele american in exercitiu Donald Trump a afirmat vineri seara, imediat dupa autorizarea de urgenta a autoritatilor sanitare, ca primele injectii cu acest prim vaccin vor fi facute in 24 de ore, adica sambata.Insa Pfizer a precizat ca primele loturi nu vor pleca decat duminica din centrul sau din statul Michigan."Putem sa ne asteptam ca 145 de centre de pe intreg teritoriul SUA sa primeasca luni vaccinul, iar alte 425 de centre, marti. Iar ultimele 66 de centre, miercuri, ceea ce va incheia primul transport cu vaccinul Pfizer/BioNTech", a explicat generalul Perna.