Angajatii care lucreaza noaptea, risc semnificativ mai mare de a face COVID-19 STUDIU

Explicatia ar fi ca munca in turele de noapte poate perturba ritmul natural circadian, expunandu-i pe angajati la o posibila infectie.Rezultatele studiului, publicate in revista Journal of Sleep Research, au avut la baza date medicale provenite de la 500.000 de participanti, obtinute din programul biobanca al Marii Britanii, care colecteaza informatii medicale si genetice de la voluntari."Alti cercetatori au avansat teoria potrivit careia perturbarea ritmului circadian ca efect al muncii in turele de noapte ar putea predispune la un risc mai mare de infectare cu COVID-19, ar putea fi ca urmare a nivelurilor reduse de melatonina si a unui raspuns imunitar slab", a declarat Yaqoot Fatima, din cadrul Universitatii James Cook din statul australian Queensland.Fatima a precizat totodata pentru Xinhua ca exista alte studii similare realizate in prezent in alte tari, inclusiv in Statele Unite.