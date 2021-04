A inceput vaccinarea angajatilor a doua mari companii din Bucuresti. De luni vor fi imunizati angajatii din restaurante si hoteluri

"Astazi, in Bucuresti, au demarat aceste activitati (de vaccinare in cadrul companiilor - n.r.) la doua companii mari, vorbim de BGS si KFC . Companiile pot sa-si organizeze centrul de vaccinare in interiorul companiilor pentru angajati si familiile acestora, tocmai pentru a creste aceasta accesibilitate, astfel asigurandu-se o continuitate in desfasurarea activitatilor", a declarat Andrei Baciu , vineri seara, la Digi 24.El a mentionat ca autoritatile au discutat cu reprezentantii mediului de afaceri pentru a se asigura ca procedura prin care companiile isi pot vaccina angajatii este cunoscuta de toti."Luni mai este un eveniment nou pentru angajatii din domeniul restaurantelor si hotelier. Va fi tot in Bucuresti, este deja o lista de 500 de persoane, se va demara activitatea si pentru acest domeniu. Este un restaurant, Hanul lui Manuc, daca nu ma insel, unde se va derula aceasta activitate de vaccinare cu echipa mobila de la Spitalul Universitar. (...) Practic sunt echipe mobile care se vor deplasa si la alte entitati si operatori economici care nu au personal contractat pentru aceste activitati", a precizat oficialul din Ministerul Sanatatii.