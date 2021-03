STUDIU 45% dintre angajatii din industria jocurilor de noroc s-ar vaccina anti-covid. Ce spun indecisii

Opt din 10 angajati in industria jocurilor de noroc, afectati de pandemie

Angajatorii i-ar putea ajuta pe sceptici

Conform studiului realizat de IRES, la intrebarea "In momentul in care un vaccin anti COVID-19 va fi disponibil pentru dumneavoastra, va veti vaccina?" 45% din respondenti au spus ca s-ar vaccina anti-Covid. 62% dintre acestia s-ar vaccina daca angajatorul le-ar recomanda imunizarea.Dintre cele 3 vaccinuri folosite, 1 din 3 respondenti prefera Pfizer, iar 1 din 10 nu are nicio preferinta.* Indecisii au ca principale argumente: teama de reactii adverse, ingrijorari privind siguranta si eficienta vaccinului impotriva COVID-19. Scepticii sunt marcati de neincredere in autoritati si in companiile farmaceutice.* Angajatorii sunt un punct de referinta pentru multi angajati . Membrii familiei, angajatorii si colegii sunt primele trei categorii de persoane despre care indecisii cred ca ar putea sa-i convinga sa se vaccineze impotriva COVID-19. Aproape doua treimi din angajati ar fi dispusi sa primeasca mai multe informatii despre vaccinarea impotriva COVID-19 de la angajatori.* Interdictiile de pe durata pandemiei au afectat major respondentii, 8 din 10 angajati ai industriei jocurilor de noroc spun ca au fost afectati in ultimul an. 91% dintre cei care s-au declarat afectati au spus ca au fost in somaj tehnic, iar 87% au declarat ca le-au fost reduse semnificativ veniturile. Imposibilitatea de a calatori, schimbarea conditiilor de lucru si imposibilitatea de a lucra full time sunt alte consecinte ale pandemiei.Dupa un an de la instituirea starii de urgenta pe fondul pandemiei de COVID-19, care a determinat restrictionarea unei parti semnificative a activitatilor cotidiene, industria jocurilor de noroc din Romania - alaturi de IRES, a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din acest sector.Studiul a urmarit evaluarea gradului de informare si perceptiei angajatilor cu privire la campania de vaccinare anti-COVID-19, disponibilitatea acestora de a se vaccina, precum si determinarea modului in care pandemia le-a afectat viata profesionala si personala.Datele arata ca exista o nevoie reala de informare cu privire la vaccinurile anti-COVID-19. Principalele informatii de interes pentru populatie sunt legate de: modul in care vaccinurile au fost testate (studii clinice), gradul de incidenta si gravitatea efectelor adverse, eficienta lor, durata imunizarii.54% dintre respondenti au o opinie favorabila despre vaccinuri in general, 15% raman reticenti cu privire la acestea, iar 1 din 3 nu are nici opinii pro, nici opinii contra vaccinurilor. Sustinatorii vaccinului au drept motivatie protejarea sanatatii lor si a familiei, dar si revenirea la viata de dinainte de pandemie, fara restrictii, inclusiv din perspectiva locului de munca.Indecisii au ca principale argumente: teama de reactii adverse, ingrijorari privind siguranta si eficienta vaccinului impotriva COVID-19. Scepticii sunt, in plus, marcati de neincredere in autoritati si in companiile farmaceutice sau de negarea existentei sau gravitatii COVID-19.Increderea in politicieni si mesajele lor pro-vaccinare este de doar 5%, increderea in mesajele vedetelor este apreciata de doar 4% dintre respondenti, iar 18% dintre indecisi s-ar vaccina ca urmare a unui exemplu oferit de sportivi.Acelasi studiu arata ca angajatorii sunt un punct de referinta crucial pentru multi angajati. Membrii familiei, angajatorii si colegii sunt primele 3 categorii de persoane despre care indecisii cred ca ar putea sa-i convinga sa se vaccineze impotriva COVID-19.De altfel, 62% din angajati s-ar imuniza daca angajatorul le-ar recomanda acest lucru. In plus, aproape doua treimi din respondenti ar fi dispusi sa primeasca mai multe informatii despre vaccinarea impotriva COVID-19 de la angajatori, care sunt perceputi drept o sursa sigura de informare, un vector de influenta pro-vaccinare."Studiul releva ca angajatorii sunt considerati o sursa de informare si un vector de influenta pentru angajati. Informatiile oferite de angajatori, exemplul propriu oferit de colegi si angajatori pot influenta perceptia, atitudinea si comportamentul angajatilor, astfel incat optiunea de vaccinare sa fie o decizie adecvata si informata", a declarat Dan Jurcan, director al Departamentului Cercetare al IRES.Studiul "Perceptii, atitudini si comportamente ale angajatilor din industria jocurilor de noroc cu privire la procesul de vaccinare impotriva COVID-19" a fost realizat, in perioada 5 - 9 martie 2021, pe un esantion de 3.963 de angajati din industria pariurilor si jocurilor de noroc de tip slot-machine.