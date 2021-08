De ce încerci inutil să schimbi părerea unui anti-vaccinist. Explicația științifică: „Sunt ca victimele unei escrocherii”

Admiterea faptului că am fost înșelați este profund rușinoasă

Potrivit acestuia, motivul pentru care victimele nu ajung să raporteze faptul că au fost jefuiți ține de o rușine puternică, ce denotă o „moarte socială” a ideii pe care o avem despre noi.Brooke Harrington, profesor de sociologie la Dartmouth College, susține într-un editorial pentru The Guardian că exact același mecanism funcționează și în cazul anti-vacciniștilor, cei care au susținut încă de la începutul pandemiei că virusul nu există, că totul este o conspirație, iar acum refuză să se vaccineze.În 1952, sociologul Erving Goffman a analizat arta înșelătoriei într-un eseu fundamental, „On Cooling the Mark Out” (Despre acceptarea faptului că am fost înșelați). Pentru a înțelege fenomenul, el a identificat o distribuție de personaje: mai întâi, „operatorul”, care săvârșește înșelătoria; în al doilea rând, „marca” sau ținta înșelătoriei; și în al treilea rând, „coolerul”, un aliat al escrocului care încearcă să consoleze victima odată ce frauda a devenit evidentă „într-un mod care îi face mai ușor să accepte inevitabilul și să plece în liniște acasă”.Goffman a observat că toate „țintele” ajung în cele din urmă să înțeleagă că au fost fraudate. Dar, în mod ciudat, aproape niciodată nu se plâng sau nu raportează autorităților. De ce?Pentru că, susține Goffman, admiterea faptului că ați fost înșelat este atât de profund rușinoasă încât „marchează” experiența ca un fel de moarte socială - sfârșitul dureros al unuia dintre multele roluri sociale pe care le jucăm cu toții.În schimb, multe „ținte” neagă pur și simplu înșelătoria, susținând că au fost pe fază, conștiente tot timpul. Acest lucru le salvează mândria și înșeală moartea socială, dar permite infractorilor să continue necontrolat, prinzându-i pe alții.Prin prioritizarea imaginii de sine asupra binelui comun, „țintele” fac o alegere lașă, egoistă. Goffman nu se teme să numească acest lucru un „eșec moral”.În 2021, acest „eșec moral” ia forma negaționiștilor pandemiei infectați cu Covid și a anti-vaxxerilor care pleacă de pe paturile de spital : au ales fața salvatoare decât salvarea vieții altor persoane. Ei ar putea face acest lucru spunând adevărul: „Covid este real, vaccinează-te”. Unii o fac. Dar mulți nu.Este dificil să nu concluzionăm că unii fac o alegere conștientă pentru a se proteja social și emoțional în detrimentul celorlalți dintre noi.Opera lui Goffman sugerează două strategii paralele pentru a face față persoanelor care s-au angajat în astfel de idei false. Primul este să îi lăsăm să experimenteze rușinea a ceea ce el numește „moarte socială”. Dar al doilea, și poate cel mai productiv, este acela de a identifica și implementa „coolere/ alternative” pentru a convinge întoarcerea celor care au aderat la opinii false.Cele mai eficiente astfel de alternative sau coolere sunt personalități, nume, în care aceștia au încredere, oameni a căror opinie apreciază. Majoritatea oamenilor nu sunt interesați să câștige opinia bună a oricui. Mai degrabă, ne pasă de statut și „față” în cadrul unor comunități specifice care contează pentru noi, ceea ce alți doi sociologi de la mijlocul secolului al XX-lea, Herbert Hyman și Robert Merton, au numit „grupuri de referință”. Marți, 10 august, autoritățile de la București au agreat soluţia acordării de bonuri de masă pentru persoanele care se vaccinează anti-COVID , a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă. Potrivit ministrului, bonurile vor avea valoare nominală de 100 de lei şi constituie o măsură de stimulare a vaccinării împotriva SARS-CoV-2. Yahoo News a citat un doctor din New York care a declarat că răspândirea variantei Delta a coronavirusului – mai contagioasă decât alte mutații – pare să convingă unii antivacciniști americani să se inoculeze cu vaccinul împotriva COVID-19, chiar dacă acest lucru înseamnă să meargă pe ascuns în spitale ca să fie injectați.Potrivit doctorului Calvin Sun, un medic de urgență, tot mai mulți americani ce erau reticienți să se vaccineze merg în spitale ca să se inoculeze împotriva coronavirusului.„În ultima săptămână, am avut o mulțime de antivacciniști care au venit în secret în camera de urgență,” a declarat Sun. „Confidențialitatea pacientului este un lucru minunat. Au sfârșit prin a primi vaccinul.”„Nu trebuie să le spună prietenilor lor,” a afirmat Sun despre cei care urmăresc în prezent să se vaccineze după luni de zile în care au ezitat. „Ei pot salva aparențele, își pot menține mândria. Cred că vedem o mulțime de astfel de lucruri chiar acum, cu varianta Delta care are un impact asupra persoanelor care nu s-au vaccinat încă.”„Cred că fiecare gest mic contează,” a afirmat doctorul Sun. „Uneori oamenii au nevoie de mult timp pentru a ajunge la un punct în care să poată lua o decizie în cele din urmă. Există oameni care cumpără primul iPhone atunci când acesta apare pentru prima dată și există oameni care așteaptă după o săptămână pentru a-și lua variantele 2.0, 3.0. Fiecare e diferit.”Yahoo News a notat că, în timp ce unii experți au răspuns creșterii numărului de infecții solicitând luarea de măsuri federale – cum ar fi obligativitatea de a purta mască impusă la nivel național sau introducerea pașapoartelor de vaccinare – doctorul Sun a afirmat că aceasta că ar fi o decizie greșită.„Tind să fiu mai mult adeptul strategiei: ‘Te ghidez către acel loc în care iei singur decizia și vei ajunge să vii singur să te vaccinezi,’” a declarat Sun, adăugând: „Nu le spun niciodată oamenilor ce să facă dacă nu sunt pregătiți pentru aceasta. În caz contrar, s-ar putea să fie supărați pe noi în cazul în care se întâmplă ceva rău. Dacă milioane și milioane de oameni primesc ceva de genul unui vaccin, unul dintr-un milion sau două milioane va avea un rezultat rău, și s-ar putea să se supere, să dea vina pe vaccin, iar acest lucru să facă mai mult rău decât bine.”Sun a afirmat că preferă să explice scepticilor antivacciniști că indivizii nevaccinați au reprezentat aproape în totalitate decesele provocate de COVID.Declarațiile lui doctorului Calvin Sun par să fie confirmate de o analiză realizată de Bloomberg, care a constatat că mai multe zone din Stratele Unite, cu rate de vaccinare relativ scăzute, înregistrează o intensificare a numărului de inoculări în contextul creșterii îngrijorătoare a cazurilor de infectări. Astfel, regiuni din centrul și sudul Statelor Unite – unde varianta Delta se răspândește rapid – au raportat o creștere a umărului de vaccinări în ultimele săptămâni.