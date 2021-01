Mesajul Ministerului Sanatatii dupa inceperea etapei a II-a de vaccinare anti-COVID: "Inca nu avem suficiente doze"

Inca nu avem suficiente doze de vaccin pentru toti romanii.



"Inca nu avem suficiente doze de vaccin pentru toti romanii", scriu reprezentantii Ministerului Sanatatii pe reteaua de socializare."De aceea este important ca in a doua etapa a vaccinarii impotriva COVID-19 sa dam prioritate bunicilor nostri, persoanelor cu boli cronice si lucratorilor din domenii esentiale. Avem mare incredere ca medicii vor programa pentru vaccinare persoanele care chiar au nevoie", se mai arata in postare.In cazul in care regulile de prioritizare vor fi incalcate, Ministerul Sanatatii arata ca vor exista si penalizari dupa ce neconformitatile vor fi investigate de echipe.