Aproape 40.000 de vaccinuri administrate miercuri, 20 ianuarie. Peste 35.000 de persoane vaccinate cu prima doza

"Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, situatia din ziua de 20 ianuarie a.c., ora 17.00, este urmatoarea:1.Numar de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (in ultimele 24 deore): 38.338, la un numar de 38.338 persoane din care:- 35.146 persoane vaccinate cu 1 doza;- 3.192 persoane vaccinate cu 2 doze.2. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cudata de 27 decembrie 2020): 308.384, la un numar de 302.570 persoane din care:- 296.756 persoane vaccinate cu 1 doza;- 5.814 persoane vaccinate cu 2 doze.3. Numar total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore):57 reactii comune si minore, din care:- 10 reactii de tip local;- 47 reactii generale.4. Numar total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27decembrie 2020): 928 reactii comune si minore, din care:- 327 reactii de tip local cu durere la locul injectarii;- 601 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 20 ianuarie, ca a fost adoptata o hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare, iar etapa a doua a fost accelerata, pentru ca a inceput mai devreme cu aproximativ doua saptamani si in cazul in care merg bine lucrurile va fi accelerata si etapa a treia."In etapa a doua intra personalul cheie din institutiile publice si le spun conducatorilor institutiilor sa aiba in vederea personalul esential. Am introdus si personalul navigant si au fost introduse in etapa a treia persoane esentiale din sectorul privat. E un document flexibil care poate sa fie modificat in functie de cum vedem evolutia din teren si cum primim vaccinuri", a explicat seful Executivului.