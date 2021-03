GRAFIC Situatia vaccinarii anti-COVID in Romania. Aproape 50.000 de romani au fost imunizati in ultimele 24 de ore

In ultimele 24 de ore, cu serul de la Pfizer au fost vaccinate 37.894 de persoane. Dintre acestea, 31.390 de persoane au primit prima doza iar 6.504, a doua doza (rapel). Tot in acest interval de timp au fost semnalate si 52 de reactii adverse de tip local si general.Cu vaccinul Moderna, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 4.816 de persoane: 4.152 cu prima doza, iar 664 au primit doza de rapel. 40 de reactii adverse au fost semnalate in acest interval ca urmare a administrarii acestui ser.Cu vaccinul AstraZeneca au fost vaccinate 7.151 de persoane in urma carora au fost inregistrate 151 de reactii adverse.Comitetul National de de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat vineri, 19 martie, ca a fost anulata masura de carantinare a lotului de vaccin AstraZeneca ABV2856 . Masura "de extrema precautie" fusese luata in 11 martie."In urma sedintei de astazi, la care au participat reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), ai Ministerului Sanatatii (MS), Institutului National de Sanatate Publica (INSP) si Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), s-a luat decizia anularii masurii de maxima precautie care a presupus carantinarea lotului de vaccin ABV2856, produs de compania farmaceutica Oxford/AstraZeneca", a transmis CNCAV.