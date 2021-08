Raed Arafat, despre vaccinările fictive: ”Înseamnă dosar penal şi chiar risc de a intra în puşcărie. Nu știu dacă merită”

"Se vorbeşte despre două metode: metoda în care unii au încercat să umble la baza de date şi aici au fost prinşi medici sau pesonal sanitar care a făcut aşa ceva şi există dosare. Tehnica care e mai greu de prins este când cineva aruncă doza şi, de regulă, se face cu vaccinul care este într-o singură doză ( Johnson & Johnson ). Arunci doza şi are un certificat adevărat verde, dar de fapt nu s-a vaccinat şi tu ştii că nu te-ai vaccinat. Ajungi la Terapie Intensivă, toată lumea ştie că eşti vaccinat , dacă nu spui adevărul şi nu spui că nu eşti vaccinat, s-ar putea medicul să considere că dacă eşti vaccinat, nu are de ce să intre cu medicaţia într-un mod agresiv. Deci îl induci în eroare şi pe medicul respectiv, îţi pui viaţa în pericol mai mult şi după care nu auzim decât că vaccinaţii s-au îmbolnăvit şi poate unii dintre ei, de fapt, sunt nevaccinaţi, au doar certificat”, a declarat Raed Arafat, la B1 Tv, vineri seara.Arafat a explicat că acest fenomen este combătut în primul rând prin propria conştiinţă şi a atras atenţia că aceste practici duc la dosare penale. În primul rând prin conştiinţă personală şi să înţelegem că asta e o chestiune penală foarte, foarte gravă. Acum există un dosar penal in rem pe această temă şi cu siguranţă, dacă se va prinde cineva care a făcut acest lucru... s-ar putea ca un pacient aflat în stare gravă să recunoască şi e suficient ca Poliţia să ştie că pacientul a recunoscut, să spună unde, la ce oră a făcut-o şi persoana care a făcut acest lucru deja este identificată şi asta însemană dosar penal şi chiar risc de a intra în puşcărie. Nu ştiu dacă merită”, a afirmat Arafat.Secretarul de stat a mai declarat că în aceste practici de vaccinare fictivă sunt implicaţi şi cel care face această "vaccinare" şi cel care o primeşte, dar că în final poliţiştii vor depista vinovaţii."Controlul se face, bineînţeles prin depistarea celor care fac aşa ceva pe bani, pe orice şi face acest lucru. Şi aici sunt doi, şi cel care dă şi cel care face. Eu sper ca acest fenomen să nu fie semnificativ. Există, se aude, în final, colegii de la Poliţie vor depista şi vor identifica cine a făcut aşa ceva, dacă a fost implicat, şi se vor lua măsurile”, a arătat Raed Arafat. Poliţiştii din Timiş au deschis o anchetă, dar şi dosar penal , după ce mai mulţi pacienţi cu forme severe de COVID-19 au fost internaţi la Spitaul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, deşi deţineau certificate de vaccinare. Poliţiştii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuvetă” folosită de unii medici de familie înscrişi în programul de imunizare.Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că unii medici de familie înscrişi în programul de imunizare a populaţiei aruncă serul vaccinului la chiuvetă, în loc să îl administreze pacienţilor, în timp ce pacientul este înscris în sistemul de vaccinare ca fiind imunizat, deşi inocularea nu a avut loc. Poliţiştii numesc această metodă ”vaccinul la chiuvetă”.La Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara au fost internate mai multe persoane cu forme severe de COVID-19 care nu apar în cazul celor vaccinaţi, deşi figurează în sistemul de vaccinare ca fiind imunizate. Situaţia a fost semnalată de managerul unităţii medicale, medicul Cristian Oancea.