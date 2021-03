UPDATE Arhiepiscopia Timisoarei a cerut Ministerului Sanatatii sa modifice afisul pro-vaccinare in care apare reprezentata Catedrala Mitropolitana. Cum arata acum

UPDATE. La scurt timp de la reactia Arhiepiscopiei, MInisterul Sanatatii a editat postarea de pe Facebook , iar afisul a fost modificat.De aceasta data, Catedrala din Timisoara are desenate si crucile pe turle.Mai mult, reprezentantii Arhiepiscopiei spun ca lacasul de cult apare fara un acord, astfel ca se solicita refacerea imaginii postate."Arhiepiscopia Timisoarei isi exprima surprinderea si regretul fata de postarea pro-vaccinare promovata de Ministerul Sanatatii pe pagina sa oficiala de Facebook, in care este reprezentata Catedrala mitropolitana din Timisoara, fara crucile de pe turle.De altfel, nu este prima data cand catedrala noastra, emblema a Timisoarei si a Banatului, este reprezentata fara crucile asezate pe turle, ca simbol al biruintei asupra raului si nu este prima data cand Centrul eparhial ia atitudine impotriva unor astfel de reprezentari grafice trunchiate", se arata intr-un comunicat de presa de joi, 11 martie, al Arhiepiscopiei Timisoarei.Reprezentantii Arhiepiscopiei Timisoarei solicita refacerea imaginii."Pentru buna informare a opiniei publice precizam, totodata, ca lacasul mitropolitan al Timisoarei apare in postarea Ministerului Sanatatii fara acordul nostru, fapt pentru care adresam factorilor responsabili din aceasta inalta institutie a statului solicitarea de a reface imaginea postata cu prezentarea completa si corecta a Catedralei mitropolitane din Timisoara, monument istoric si de arhitectura bisericeasca, apreciat la nivel national si international", se mai arata in comunicat.Ministerul Sanatatii a postat un afis in care anunta ca incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19 pentru etapa a treia in localitatile si municipiile cu rata de incidenta cumulata de peste 4,5 la 1.000 de locuitori . Pe afis este reprezentata Catedrala Mitropolitana din Timisoara.In trecut, pe un afis al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana a aparut reprezentarea Catedralei fara cruci, ulterior afisul fiind modificat. Anul trecut, tot la Timisoara, Catedrala fara cruci pe turle aparea intr-o pictura murala, ulterior fiind modificata si aceasta, dupa ce mai multe comentarii au aparut in spatiul public.Ministerul Sanatatii a anuntat joi, pe pagina de Facebook ca pentru a incetini raspandirea virusului in cele mai afectate locuri, incepand de astazi, mai multi romani se pot programa pentru vaccinare.Au folosit in agest sens un afis in care se precizeaza ca "Acum mai multi romani se pot programa pentru vaccinare in orasele cu rata de incindeta de peste 4,5 la 1.000 de locuitori.Om cu om oprim pandemia", se arata in anunt.