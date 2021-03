Reactia Ministerului Apararii in scandalul vaccinarii: "Acuzele publice sunt de neinteles. Vaccinarea a mai putin de 20.000 de cadre militare nu e un privilegiu"

De ce a infiintat armata centre de vaccinare

Au fost imunizati veterani de razboi

A fost vaccinat tot personalul militar care merge in misiuni externe

Rudele militarilor, vaccinate in conformitate cu reglementarile in vigoare

"Acuzele publice la adresa Ministerul Apararii Nationale si a personalului militar sunt de neinteles.Atributiile MApN in cadrul campaniei nationale de vaccinare a populatiei impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 au fost stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania - document avizat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, prin HG 1031 din 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptata de Guvernul Romaniei inclusiv cu avizul Ministerului Sanatatii, si a altor documente care reglementeaza activitati pentru gestionarea efectelor pandemiei.Subliniem faptul ca unele exprimari din spatiul public induc ideea falsa ca centrele de vaccinare organizate de MApN ar fi destinate doar pentru personalul militar fiind, chipurile, menite sa acorde un tratament privilegiat acestuia, pe baza unor practici si proceduri netransparente, in detrimentul populatiei civile", transmite MAPN."Infiintarea centrelor de vaccinare de catre MApN a avut ca scop reducerea presiunii pe centrele de vaccinare coordonate de Ministerul Sanatatii, prin extinderea capabilitatilor de administrare a vaccinului la nivel national, aceste centre fiind destinate nu doar personalului MApN ci si a celui din alte institutii ale sistemului national de aparare si, in anumite situatii, chiar pentru persoane civile, in conformitate cu procedurile derulate prin platforma unica de programare.In plus, MApN va contribui si la asigurarea echipelor mobile de vaccinare, la solicitarea autoritatilor locale, cu precadere in zonele izolate si greu accesibile.Pentru o informare transparenta si corecta, prezentam situatia la zi in ceea ce priveste activitatea de vaccinare desfasurata de centrele organizate de MApN.Pana in prezent, au fost vaccinate aproximativ 19.000 cadre militare si personal civil in activitate in cadrul ministerului", mai transmite MAPN."Diferenta pana la 33.000 de persoane, cate au fost imunizate in total, pana in prezent, in centrele MApN este reprezentata de veterani de razboi, pensionari militari si membri de familie eligibili (peste 65 de ani sau cu comorbiditati).Din categoria personalului in activitate, au fost vaccinate 5.315 cadre medicale si personal auxiliar. Facem precizarea ca in centrele militare de vaccinare deschise pentru prima etapa s-a vaccinat si personal medical din afara ministerului. De asemenea, au fost vaccinati 1.557 elevi si studenti si 1.835 profesori si personal angajat in institutiile de invatamant.Pana la acest moment, au fost impunizati aproximativ 5.000 de veterani de razboi si pensionari militari eligibili (peste 65 de ani sau cu comorbiditati), aproximativ 4.500 membri de familie eligibili pentru etapa a II-a (in principal membri de familie ai pensionarilor militari)", mai transmite Armata.MApn mai transmite ca, "pana la aceasta data a fost vaccinat tot personalul militar participant la misiuni externe si militari aflati in pregatire pentru misiuni in afara teritoriului national, precum si toti militarii care participa la misiuni specifice pe teritoriul national, poligoane, paza si protectie obiective militare, misiuni de transport al personalului unitatilor sanitare militare, militari din serviciul de lupta permanent, etc".Reprezentantii Armatei mai arata ca, in primele saptamani ale derularii procesului de vaccinare, in conditiile reducerii temporare a fluxului de aprovizionare cu doze de vaccin de la acea vreme, numarul de doze repartizate pentru centrele de vaccinare ale MApN a fost limitat la 1.000 pe zi (pentru totalul centrelor). Din acest motiv, cadrele militare in activitate au acordat prioritate la vaccinare categoriilor aflate la risc - persoane cu varsta de peste 65 de ani, persoane cu comorbiditati etc. In prezent, aceasta limitare a fost ridicata, vaccinarea asigurandu-se in functie de numarul de solicitari exprimate voluntar si de capacitatea centrelor de vaccinare".Inscrierea personalului MApN pentru vaccinare se realizeaza, in concordanta cu prevederile Strategiei nationale de vaccinare, in Platforma nationala de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 de structurile in care acesta activeaza, prin operatori speciali desemnati. In ceea ce priveste vaccinarea in centrele de vaccinare organizate de MApN a membrilor de familie ai personalului mentionat mai sus (sot sau sotie, copii, precum si persoane aflate in intretinere legala), care si-au exprimat voluntar dorinta de a se vaccina, aceasta este posibila doar in cazul indeplinirii conditiilor de eligibilitate stabilite prin Strategia nationala de vaccinare pentru fiecare etapa. Ministerul Apararii Nationale a depus toate eforturile si a luat toate masurile pentru respectarea stricta a prioritatilor si criteriilor de eligibilitate la vaccinare. In situatiile punctuale unde se va constata ca aceste reguli nu au fost respectate, vor fi luate de urgenta masurile legale, asemenea situatii nefiind tolerate de conducerea MApN", mai arata MAPN."Dupa cum se poate lesne observa, cifrele sunt cat se poate de relevante: vaccinarea a mai putin de 20.000 de cadre militare si personal civil in activitate din MApN, dintr-un total de aproape 2 milioane de romani imunizati pana in prezent, nu poate fi considerata un privilegiu, ci o stare de normalitate, intr-un efort inter-institutional de extrema importanta pentru succesul campaniei nationale de vaccinare din Romania.Pentru asigurarea deplinei transparente privind desfasurarea procesului de vaccinare, conducerea MApN a solicitat Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 publicarea constanta a datelor privind activitatea centrelor de vaccinare coordonate de MApN", mai transmite Armata.