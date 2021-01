Prima persoana vaccinata anti-COVID in Romania a primit rapelul. "Avem speranta ca scapam de pandemie cu acest vaccin"

"E destul de greu, dar avem speranta ca scapam de pandemie cu acest vaccin. Toti vrem sa ne vaccinam si sa scapam", a declarat ea, dupa efectuarea rapelului.Ea a spus ca nu i-a fost teama de vaccin. Mai mult, s-a bucurat atunci cand a auzit ca a aparut. "Noi, aici, la boli infectioase, suntem vaccinati de aproape toate virusurile", a spus asistenta."Din moment ce am ales aceasta meserie am lasat teama la o parte. Toti pornim cu teama la drum, insa am invatat sa traim cu ea", a mai spus asistenta cand a fost intrebata daca i-a fost teama de coronavirus.Mihaela Anghel este asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2.Prima doza i-a fost administrata pe 27 decembrie."Cred ca a fost cea mai mare emotie. Am fost privilegiata ca am fost aleasa sa fiu prima vaccinata din aceasta tara. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin facut pana acum", declara ea atunci.Potrivit rapoartelor autoritatilor, peste 196.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19, din 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania.Citeste si: