Aspirina nu creste rata de supravietuire a bolnavilor de COVID-19 spitalizati STUDIU

Pacientii care sufera de COVID-19 prezinta un risc crescut de formare a cheagurilor in vasele de sange, in special in plamani."S-a sugerat ca sangele coagulat ar putea fi responsabil de deteriorarea functiei pulmonare si de moartea la pacientii afectati sever de Covid. Aspirina costa putin si este folosita pe scara larga de alti bolnavi pentru a reduce riscul de cheaguri de sange. Prin urmare, este dezamagitor faptul ca nu a avut un impact major asupra acestor pacienti", a comentat marti Martin Landray, un responsabil pentru studiu, in comunicatul care a anuntat rezultatele preliminarii."Desi aspirina a fost asociata cu o crestere usoara a probabilitatii iesirii din spital in viata, acest lucru nu este suficient pentru a justifica folosirea generalizata pentru pacientii spitalizati cu COVID-19 ", adauga Peter Horby, co-responsabil de studiu.Folosirea aspirinei "nu este asociata cu o reducere a mortalitatii (...), cu durata spitalizarii sau cu riscul de a fi plasat la ventilatie mecanica", constata ei ca urmare a acestui studiu Recovery.Studiul, care inca nu a fost publicat, a fost facut intre noiembrie 2020 si martie 2021 aproape 15.000 de pacienti spitalizati afectati de Covid.Pacientii au fost impartiti in doua grupe, jumatate primind 150 de mg de aspirina o data pe zi si alta grupa a primit ingrijirile obisnuite.Studiul nu arata diferente semnificative pentru obiectivul primar al mortalitatii la 28 de zile (17% in ambele grupe).Pacientii care au primit aspirina au avut o durata de spitalizare mai scurta (8 zile fata de 9 zile) si o proportie putin mai mare dintre ei au parasit spitalul in viata dupa 28 de zile (75% fata de 74%).De asemenea, nu a existat nicio diferenta semnificativa in proportia pacientilor care necesita ventilatie mecanica invaziva sau deces (21% contra 22%).Pentru fiecare 1.000 de pacienti tratati cu aspirina, inca sase pacienti au prezentat un eveniment hemoragic major si aproximativ sase pacienti mai putini au avut un eveniment tromboembolic (cheag).Rezultatele acestei evaluari a aspirinei vor fi publicate in curand pe site-ul medRxiv si au fost transmise unui jurnal medical de varf, evaluat de colegi, spun cercetatorii.