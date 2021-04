Romanii evita centrele de vaccinare cu AstraZeneca. Gheorghita: Am observat o scadere a adresabilitatii persoanelor in aceste centre. Toate vaccinurile sunt sigure

"Ceea ce intr-adevar am observat este o scadere a adresabilitatii persoanelor in centrele de vaccinare cu vaccin de la AstraZeneca si cred ca aici este foarte important sa continuam partea de comunicare (...). Important este, in final, ca fiecare om sa aiba acces la suficiente informatii astfel incat sa decida ceea ce doreste sa faca si tipul de vaccin pe care isi doreste sa il foloseasca. Este important sa intelegem ca cel mai bun vaccin pentru fiecare dintre noi este cel pe care il avem la indemana. Toate vaccinurile pe care astazi le avem in Romania sunt vaccinuri care au fost autorizate de catre Agentia Europeana a Medicamentului, vaccinuri care s-au dovedit a fi sigure", a precizat Valeriu Gheorghita.Acesta impreuna cu vicepresedintele CNCAV, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, au fost vineri dimineata in localitatea Hotarele din judetul Giurgiu unde au discutat cu cetatenii programati in aceasta zi la vaccinare si cu personalul medical. Vizita a continuat la alte doua centre active in municipiul Giurgiu.Reprezentantii CNCAV au reiterat faptul ca vaccinarea este calea pentru depasirea pandemiei "Lucrurile functioneaza bine, exista o buna conlucrare intre toate autoritatile implicate. Sunt impresionat de tot ce am gasit aici, de organizarea extraordinara. Avem o predictibilitate in ceea ce priveste sosirea dozelor de vaccin alocate tarii noastre, iar cel mai important lucru recomandat cetatenilor este de a opta pentru inscrierea la vaccinare. Beneficiile vaccinarii sunt deja cunoscute: este singura cale pentru a depasi aceasta pandemie", a declarat secretarul de stat Andrei Baciu.