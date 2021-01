AstraZeneca neaga informatiile potrivit carora vaccinul sau ar fi mai putin eficient in cazul batranilor

Publicatiile germane Handelsblatt si Bild au scris ca vaccinul - dezvoltat in colaborare cu AstraZeneca si Universitatea Oxford - a avut o eficacitate de 8% la persoanele cu varsta de peste 65 de ani , transmite Reuters Oficialii germani s-au aratat ingrijorati de faptul ca vaccinul ar putea sa nu primeasca aprobarea de la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) pentru utilizarea la persoane peste 65 de ani, a scris Bild in editia sa online. Intr-un raspuns scris, AstraZeneca a negat informatiile, pe care le-a catalogat drept "complet incorecte".Mai mult, AstraZeneca sustine ca o comisie mixta pentru vaccinare si imunizare chiar sprijina utilizarea vaccinului la varstnici. De asemenea, a aratat ca a fost demonstrat un raspuns imun puternic la vaccin in analiza de sange a participantilor varstnici la studiile efectuate.Reprezentanti ai Uniunii Europene au avut luni o intalnire cu executivi ai AstraZeneca pentru a le cere explicatii suplimentare despre anuntul neasteptat privind o reducere considerabila a livrarilor de vaccin anti COVID catre UE in primul trimestru al anului.Frustrarea a crescut deja in randul tarilor europene, deoarece Pfizer si partenerul BioNTech au anuntat o incetinire temporara a aprovizionarii cu vaccin la inceputul lunii ianuarie.CITESTE SI: