AstraZeneca publica contractul incheiat cu Comisia Europeana pentru vaccinuri anti-Covid-19. Facturile au fost sterse

Acord pentru 400 de milioane de doze de vaccin

Contractul a fost semnat pe 27 august, iar versiunea publicata contine parti intregi sterse, legate de anumite informatii confidentiale, precum facturile.Comisia Europeana cerea de mai multe zile companiei AstraZeneca sa dea publicitatii contractul."Comisia Europeana isi exprima satisfactia pentru angajamentul societatii fata de mai multa transparenta in participarea sa in implementarea strategiei UE privind vaccinurile", a declarat executivul european intr-un comunicat. AstraZeneca si UE au semnat un contract pentru circa. Societatea a anuntat insa in mod neasteptat saptamana trecuta reduceri in aprovizionarea blocului comunitar, invocand probleme de productie la o uzina belgiana, ceea ce a i-a atras o reactie dura din partea UE.Puteti gasi AICI contractul.AstraZeneca, care a dezvoltat vaccinul in colaborare cu Universitatea Oxford, a informat Uniunea Europeana ca n u isi poate respecta tintele de livrari convenite pana la sfarsitul lui martie, un oficial european precizand pentru Reuters ca aceasta inseamna o reducere de 60% din totalul de 31 milioane de doze de vaccin.