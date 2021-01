Cate doze de vaccin au fost administrate pana acum in intreaga lume. Israel este pe primul loc

Israel, pe primul loc

5 milioane de doze administrate in Uniunea Europeana

Sapte vaccinuri sunt utilizate

Pana luni, cel putin 60 de tari si teritorii, care grupeaza 61% din populatia mondiala, au demarat campanii nationale de vaccinare. Insa 11 tari concentreaza 90% din dozele injectate deocamdata la nivel global.Luni, la ora 10.30 GMT, cel putin 40.062.825 de doze au fost administrate, potrivit datelor grupate de AFP pe baza informatiilor transmise de surse oficiale. Aceasta cifra este fara indoiala subestimata, intrucat mai multe tari cu populatii foarte mari, precum China, Statele Unite si Federatia Rusa, nu si-au actualizat datele de inoculare in ultimele zile.Israel este, de departe, cea mai avansata tara din acest punct de vedere, in raport cu populatia sa: 2,43 milioane de doze au fost administrate unui numar de 2,12 milioane de persoane (24,5% din populatia nationala). Aproximativ 3,6% dintre israelieni au primit deja ambele doze necesare pentru a asigura o protectie optima impotriva virusului SARS-CoV-2.Prin prisma volumelor, Statele Unite se afla pe primul loc in lume, cu 12,2 de milioane de doze administrate unui numar de 10,6 milioane de persoane (3,2% din populatie), devansand China (peste 10 milioane de doze).In Europa, Marea Britanie a inregistrat un anumit avans, intrucat a fost prima tara care a demarat vaccinarile, la inceputul lunii decembrie. Regatul Unit a administrat deja 4,31 de milioane de doze unui numar de 3,8 milioane de persoane (5,7% din populatia sa).Urmeaza doua tari membre in Uniunea Europeana: Italia (1,15 milioane de doze) si Germania (1,05 milioane de doze). In total, statele membre ale Uniunii Europene au administrat peste 5 milioane de doze pentru aproximativ 1,2% din populatia UE. In raport cu populatiile nationale, Danemarca se afla pe primul loc (2,9%) in clasamentul celor 27 de tari din UE.In prezent, sapte vaccinuri sunt utilizate la nivel mondial. Toate impun utilizarea a doua doze pentru a se asigura o eficienta deplina.Cele dezvoltate de Pfizer-BioNTech (alianta americano-germana) si de Moderna (companie americana) sunt dominante in America de Nord, Europa, Israel si tarile din regiunea Golfului Persic.Vaccinul AstraZeneca-Oxford (produs britanic) este folosit majoritar in Marea Britanie si in India. India foloseste si un vaccin dezvoltat pe plan local de compania Bharat Biotech.Vaccinul Sputnik V, produs de Institutul Gamaleia din Moscova, este administrat in Rusia, dar si in Argentina, Belarus si Serbia.In ceea ce priveste vaccinurile chinezesti, in afara Chinei, cel dezvoltat de Sinopharm este administrat in Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Seychelles si Iordania, iar cel produs de Sinovac este folosit in Indonezia, Brazilia si Turcia.Citeste si: