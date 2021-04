Autoritatile din Botosani fac apel la preoti sa nu blocheze campania de vaccinare: "Sunteti vectori de opinie, iar enoriasii va apreciaza si va asculta"

Oficialul DSP si prefectul judetului, Dan Nechifor, s-au intalnit cu reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane pentru a cere sprijinul acestora in vederea cresterii procentului populatiei imunizate. La discutii au participat protopopul de Botosani, Petru Fercal, mai multi stareti ai manastirilor din zona, dar si preoti de la bisericile din municipiul Botosani. Vaccinarea este o decizie a fiecarei persoane . Nimeni nu este obligat si dumneavoastra sunteti vectori de opinie, iar enoriasii va apreciaza si va asculta. Eu nu v-am spus sa credeti in vaccin si nici sa ii obligati, doar sa nu le spuneti sa nu se vaccineze. (...) Stiti foarte bine ca ati avut multi colegi de-ai dumneavoastra, preoti, care au trecut prin boala, multi dintre ei cu forme grave, iar unii dintre ei, Dumnezeu sa ii ierte, au decedat. E o boala parsiva", a afirmat Adascalitei.Si prefectul Dan Nechifor le-a cerut preotilor ortodocsi sa ajute la revenirea la normalitate. "Incercam sa intram in normalitate cu ajutorul dumneavoastra (...) Speram ca o sa iesim bine din aceasta saptamana si din aceste sarbatori", a subliniat prefectul.Preotul Stefan Gradinaru de la Capela Militara din Botosani a afirmat ca in privinta vaccinarii, oamenii trebuie sa isi afle raspunsurile de la medici , nu de la preoti. El a adaugat ca le-a cerut credinciosilor sai sa poarte masca de protectie, iar atunci cand au un simptom al bolii, sa apeleze de urgenta la medicul lor de familie."Vis-a-vis de vaccin, sunt cel mai multumit atunci cand nu ma intreaba credinciosul ce sa faca. Sunt tare multumit, pentru ca sunt preot, nu sunt medic. Si asa e cel mai corect. Sa nu imi dau o parere gresita. Am trecut prin boala, nu neg. Virusul acesta nu e o abureala. M-a scuturat un pic. Multumesc lui Dumnezeu ca mi-a mai dat zile", a precizat preotul militar.Rata de infectare cu COVID-19 la nivelul judetului Botosani era luni de 1,04 cazuri la 1.000 de locuitori