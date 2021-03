Autoritatile raspund la intrebarile privind campania AstraZeneca. Romanii sunt asteptati sa lase mesaje pe Facebook cu nelamuririle legate de acest subiect

Pana la ora 15.00, utilizatorii sunt incurajati sa lase intrebarile si nelamuririle in mesaje la postarea respectiva."Astazi, incepand cu ora 15.00, vom raspunde intrebarilor dumneavoastra ce fac referire la campania de vaccinare cu AstraZeneca.Pana atunci, va rugam sa lasati nelamuririle dumneavoastra in comentarii si vom incerca sa raspundem la toate, in deschiderea sesiunii de intrebari si raspunsuri", anunta Comitetul de Vaccinare pe Facebook. Premierul Florin Citu a declarat vineri, 12 martie, ca decizia luata joi de suspendare a vaccinarii cu serul AstraZeneca din lotul incriminat in Italia a fost luata de specialisti. Seful Executivului a punctat ca asteapta fundamentarea deciziei luate ieri, dar a adaugat ca are incredere in deciziile Agentiei Europene a Medicamentelor.