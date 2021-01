Avertismentul dur al unui expert britanic in contextul noilor versiuni COVID-19. Cand nu va mai functiona vaccinul

Concret, specialistul spune intr-un interviu acordat Del Spiegel, ca se intra intr-o faza periculoasa a pandemiei si ca sunt sanse ca vaccinurile sa nu mai functioneze o data cu aparitia noilor versiuni ale virusului, mai contagioase."Aceste tulpini sunt in mod substantial mai contagioase si au devenit variantele dominante ale virusului in aceste tari in doar cateva saptamani. Varianta britanica a fost deja gasita in cateva alte tari. Cred ca este inevitabil ca aceste variante se vor raspandi si vor deveni dominante in intreaga lume.(...) Prin urmare, ne aflam acum intr-o cursa dramatica impotriva unui virus in schimbare, care este sub o enorma presiune imunitara", spune expertul.In opinia acestuia, solutiile sunt clare."In primul rand, trebuie sa luam masuri urgente pentru a incetini raspandirea Sars-CoV-2 si a variantelor sale. Apoi, trebuie sa vaccinam parti mari din populatia globala cat mai repede posibil, in prima parte a lui 2021 - trebuie sa o facem pana in vara. Daca ne va lua pana in toamna, nu va fi suficient de repede", spune Farrar.