Avocatul Poporului cere informatii suplimentare despre campania de vaccinare. A facut adrese catre Ministerul Sanatatii, STS si Comitetul National

Avocatul Poporului arata, miercuri, in solicitarea trimisa ministrului Sanatatii, directorului STS si presedintelui Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, ca s-a sesizat din oficiu, in noiembrie 2020, cu privire la campania de vaccinare, insa considera ca aceasta sesizare trebuie extinsa.In solicitarea adresata ministrului Sanatatii, Renate Weber , intreaba:"Care este modalitatea concreta prin care vor fi centralizate cererile de furnizare de materiale si echipamente necesare dotarii spatiilor in cadrul centrelor de vaccinare, conform normelor (...) centre reprezentate de cabinetele de medicina familiei si care este perioada in care vor fi acestea distribuite?Care este modalitatea concreta de acordare imediata a tratamentului de urgenta de catre medicii de familie in cazul unor reactii alergice severe ale pacientilor la vaccin, avand n vedere ca acestia nu au competenta adecvata in medicina de urgenta nici nu dispun de dotarea necesara acordarii primului ajutor calificat in situatiile critice de urgenta (de exemplu defibrilatoare, adrenalina, aparate de administrare oxigen).Care este procedura aplicabila de achizitie a materialelor si echipamentelor precizate mai sus?Ce vaccinuri vor fi disponibile si in ce cantitati?Daca persoanele care doresc sa se vaccineze vor avea posibilitatea optarii pentru un anumit vaccin?"In solicitarea adresata directorului STS, Avocatul Poporului solicita date despre platforma pe care se fac programarile la vaccinare - daca au fost remediate unele disfunctionalitati, cum se face programarea pentru medicii care sunt organizati ca persoane fizice autorizate, de cand vor putea face medicii de familie programari pentru pacientii proprii.Solicitarea pentru medicul Valeriu Gheorghita vizeaza informatii despre modalitatea de inscriere in platforma a persoanelor din etapele II si III, daca cetatenii se vot putea inscrie pentru vaccinare la orice centru sau vor fi conditionati de domiciliu, dar si cum se face programarea pentru rapel.Avocatul Poporului vrea sa stie, de asemenea, care este numarul de persoane estimat la vaccinare pentru fiecare etapa in parte, dar si daca numarul de doze comunicat ca se primeste in Romania include si dozele de rapel sau doar prima doza.