Baciu anunta ca trei persoane pe secunda s-au programat la vaccinarea anti-Covid-19, miercuri seara. Peste 80.000 de programari, realizate intr-o zi

"220.000 de sloturi s-au deschis astazi, peste 80.000 de programari au fost in aceasta seara, cu o medie de 3 persoane pe secunda, care releva o dorinta mare de vaccinare, ceea ce este imbucurator", a declarat Andrei Baciu la postul de televiziune B1 TV Pentru luna februarie vor ajunge in tara in jur de 700.000 de doze de la AstraZeneca, iar dozele vor creste in luna martie. Cel mai mult vor incepe sa creasca la sfarsitul lunii martie, a explicat secretarul de stat.Baciu a declarat ca cea de-a doua etapa de vaccinare inseamna peste 5 milioane de persone, iar Romania va primi 5 milioane de doze pana in luna aprilie.Programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca au inceput miercuri , 10 decembrie, cand pe platforma vor fi incarcate primele 200.000 de locuri. Dozele de vaccin AstraZeneca vor fi distribuite in 180 de noi cabinete de vaccinare.