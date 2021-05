Reactia Bisericii Ortodoxe, in cazul preotilor antivaccinisti. Banescu: "M-am cutremurat auzindu-i ca vaccinul autentic si cel mai bun este Sfanta Impartasanie"

Reprezentantul BOR spune ca acei clerici antivaccinisti care au sustinut ca "vaccinul autentic si cel mai bun este Sfanta Impartasanie" au demobilizat multi credinciosi. Preotul, care s-a vaccinat impotriva COVID-19, a spus la Digi 24 ca oamenii ar trebui sa se informeze de la medici atunci cand vine vorba de sanatatea lor si ca nu exista un conflict intre stiinta si credinta."Ma gandeam la un joc de cuvinte nefericit pe care il fac unii declarati zgomotos antivaccinisti din randul clerului, oameni care spun ca nu ne trebuie vaccin pentru ca vaccinul autentic si cel mai bun este Sfanta Impartasanie. Cand am auzit asta m-am cutremurat. Nu pentru ca Sfanta Impartasanie nu ar fi lucrul cel mai sfant din viata noastra, a crestinilor, ci pentru ca e comparat acest lucru, cel mai sfant, trupul si sangele lui Cristos, cu un vaccin.Mi se pare ca acesti oameni nu doar ca se insala profund, dar comit, fara sa-si dea seama probabil, un fel de sacrilegiu. Pentru ca a-l compara pe Cristos cu un vaccin este ceva sacrileg. Este total nedrept sa arunci in spatiul public astfel de cuvinte, amestecand planurile - voit sau nu - comparand un act medical cu un act prin excelenta spiritual, amestecandu-le si tragand concluzia, tu, ca intelept autoimprovizat, ca ai gasit leacul la orice si ca nu ai nevoie de nimic altceva", a mai spus Banescu.Reprezentantul BOR a mai aratat ca "se confunda panurile cu un pret nefiresc si dureros. Mi se pare ca un astfel de mesaj a demobilizat pe foarte multi oameni credinciosi, a fracturat un dialog firesc, fie el si mental, intre oamenii credinciosi si oamenii dintr-o sfera stiintifica. Acest conflict este fals. Nu exista conflict real intre credinta si stiinta"."Eu stiu ca foarte multi oameni credinciosi s-au vaccinat. Suntem pe drumul iesirii din pandemie si cred ca pana la urma acesti oameni sceptici vor intelege ca vaccinul nu-ti face rau si ca trebuie sa te sfatuiesti cu medicul in privinta profilului tau medical. E firesc sa faci asta, asa am facut si eu. Cand optam pentru un act care are legatura cu sanatatea noastra, optam intr-un mod responsabil, care presupune o informare. Nu poti sa spui ca esti un om responsabil daca alegi sa ramai dezinformat", a mai spus Banescu.