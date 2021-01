Cum vede personalul implicat in vaccinarea anti-COVID bonusul banesc primit: "E in interesul statului ca imunitatea din comunitate sa atinga o anumita tinta"

Angajarea unor resurse umane suplimentare

E in interesul statului sa vaccineze cat mai mult

OUG, asteptata de primari si cadre medicale

Anuntul facut de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , este vazut cu ochi buni de cei din sistem. Acestia considera ca nu este vorba de o stimulare a medicilor, ci ca este o recunoastere a unui efort pe care cadrele medicale il depun si il vor depune in continuare in centrele de vaccinare constituite la nivelul spitalelor si autoritatilor locale. Sursele de finantare pentru aceste plati sunt atat bugetul de stat cat si fondurile europene, insa ordonanta de urgenta care stabileste aceste detalii nu a fost inca data de guvern."Aici vorbim de recunoasterea unui efort pe care il fac medicii de familie care, cel putin anul trecut, au fost ignorati complet. Ganditi-va ca nici macar pentru echipamente nu am primit bani suplimentari iar eforturile noastre au fost uriase. De data aceasta, e vorba de un serviciu suplimentar, care este infiintat acum, in aceasta campanie de vaccinare si pe care Ministerul Sanatatii il plateste ca pe alte servicii - consultatii, sau alte servicii pe care le aveam la cabinet", a explicat, pentru Ziare.com, medicul de familie Gindrovel Dumitra, secretar general al Colegiului Medicilor din Romania.Mai mult, puncteaza specialistul, o data ce se trece la cea de-a doua etapa de vaccinare, respectiv din 15 ianuarie, iar progamarile vor putea fi facute inclusiv de medicii de familie, s-ar putea sa existe nevoia, la nivel de cabinete, de angajare a unor resurse umane suplimentare."Din aceasta perspectiva este obligatoriu sa existe si finantare adecvata. Este vorba despre o plata normala, iar o eventuala legatura intre aceasta plata si un efort suplimentar pe care trebuie sa il faca medicii de familie pentru a-si convinge pacientii nu isi are locul. Indiferent de sumele care sunt vehiculate in aceasta zona, orice medic trebuie sa recomande acele interventii care sunt validate din punct de vedere stiintific", a mai spus Gindrovel Dumitra.Si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), e de parere ca a da bani in plus medicilor pentru vaccinarea anti COVID-19 este un lucru binevenit."Pentru orice vaccinare, fie ca e vorba de vaccinarea la adult, fie ca vorbim de vaccinarea la persoanele in varsta, statul ar trebui sa bonifice medicii vaccinatori. E in interesul statului, pana la urma, ca imunitatea din comunitate sa atinga o anumita tinta. Faptul ca medicii vor primi acei bani nu il vad ca pe un lucru rau, ci e un lucru bun. Daca n-ar fi suprasolicitati si cred ca sunt epuizati. Si medicii de familie sunt aglomerati", a precizat reprezentantul pacientilor.Intr-o conferinta de presa, presedintele Klaus Iohannis a punctat ca ordonanta de urgenta care sa reglementeze aceste aspecte urmeaza sa fie data si sa produca efecte, astfel ca, spune seful statului, problemele referitoare la personalul vaccinator nu ar trebui sa mai existe."Aceasta ordonanta urmeaza sa fie data, a fost discutata inclusiv cu primarii, medicii si personalul va fi platit, se vor deconta de catre guvern aceste cheltuieli", a spus seful statului.