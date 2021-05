Surpriza de la Maratonul Vaccinarii. Un barbat de 94 de ani si o femeie de 91 de ani s-au dus sa se vaccineze la patru dimineata"

Evenimentul a fost impartasit, pe Facebook , de medicul Alin Popescu: "La ora 4.00 a.m. s-a prezentat pentru vaccinare in cadrul Maratonului Vaccinarii (locatia de la Sala Palatului) un cuplu venerabil - domnul 94 de ani, doamna 91 de ani. Citeste intreaga stire: Surpriza unui doctor, la maratonul vaccinarii. "Pe la 4 dimineata s-a prezentat un cuplu venerabil: domnul 94 de ani, doamna 91".Contactat de jurnalistii de la Libertatea , medicul a declarat ca cei doi varstnici s-au numarat printre cele 976 de persoane care s-au imunizat anti-COVID la Sala Palatului, in noaptea de sambata spre duminica."Erau imbracati extraordinar de frumos, ca de nunta. Au spus ca isi doreau foarte mult acest lucru, nu am inteles de ce nu au reusit din primul moment cand erau incadrati pe criteriu de varsta. Au plecat la 4:30 la brat, m-au impresionat", a declarat medicul Alin Popescu pentru Libertatea.Coordonatorul centrului de vaccinare de la Sala Palatului, conf. dr. Mihai Craiu, a declarat ca sunt doze suficiente pentru toti cei care vor sa se imunizeze impotriva COVID-19 la Maratonul Vaccinarii de la Bucuresti, Directia de Sanatate Publica (DSP) trimitand, sambata, o transa suplimentara de vaccinuri."Pot asigura pe toti doritorii ca avem suficiente doze. Directia de Sanatate Publica Bucuresti ne-a trimis astazi, dupa pranz, inca o transa suplimentara, asa ca avem doze pentru toata lumea care doreste, care este clinic sanatoasa, deci fara febra in momentul asta, si care vine cu orice document legal valabil", a spus Mihai Craiu, sambata, in cadrul unei declaratii de presa.