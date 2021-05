Belgia suspenda vaccinarea cu serul Johnson&Johnson a persoanelor cu varste de sub 41 de ani, dupa decesul unei femei de 37 de ani

"Conferinta interministeriala a decis sa administreze temporar vaccinul Janssen populatiei generale de la varsta de 41 de ani, in asteptarea unei analize mai detaliate a raportului beneficiu-risc de catre EMA (Agentia Europeana a Medicamentului)", au afirmat ministrul Sanatatii din Belgia si sapte omologi regionali, intr-un comunicat.EMA, autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana, a anuntat ca analizeaza "primul deces raportat", al unei femei de 37 de ani din Belgia, care a suferit de un cheag de sange cu trombocite scazute, o afectiune asociata anterior cu vaccinarea.Agentia a adaugat ca a cerut companiei americane sa efectueze o serie de studii suplimentare pentru a evalua o posibila legatura intre vaccin si cazul rar de coagulare.J&J a afirmat ca siguranta produselor sale este preocuparea sa cea mai importanta si ca EMA a lasat la latitudinea statelor membre UE sa decida cu privire la utilizarea vaccinului, tinand seama de cat de repede s-a raspandit virusul si daca sunt disponibile vaccinuri alternative."Intrucat pandemia globala continua sa devasteze comunitatile din intreaga lume, credem ca un vaccin pentru Covid-19 usor transportabil, cu o singura doza, cu protectie demonstrata impotriva mai multor variante, poate ajuta la protejarea sanatatii si sigurantei oamenilor de pretutindeni", a afirmat compania intr-un comunicat.Femeia a murit pe 21 mai, dupa ce a fost internata la spital cu tromboza severa si deficit de trombocite, potrivit comunicatului ministerului belgian. Ea fost vaccinata prin angajatorul ei, in afara campaniei oficiale de vaccinare belgiene.Belgia a administrat pana in prezent aproximativ 40.000 de vaccinuri ale J&J, 80% dintre acestea unor persoane cu varste de peste 45 de ani, se arata in comunicat.EMA a aratat ca in UE au fost administrate peste 1,34 milioane de doze ale vaccinului dezvoltat de J&J.J&J a declarat, pe 20 aprilie, ca va relua lansarea vaccinului Covid-19 in Europa, cu un avertisment pe eticheta, dupa ce a solicitat tarilor, inclusiv Belgia, sa intrerupa utilizarea acestuia pe fondul ingrijorarilor cu privire la posibilele legaturi intre vaccin si cazuri rare de formare a cheagurilor de sange.Potrivit companiei, ca nu s-a stabilit o relatie cauzala clara intre vaccin si cheaguri.Luna trecuta, EMA a gasit o posibila legatura intre vaccin si problemele rare de coagulare a sangelui la adultii care au fost vaccinati in Statele Unite, dar a sustinut beneficiile generale in raportul cu riscurile. CVaccinul cu o singura doza al companiei Janssen este utilizat in principal in Belgia, pentru vaccinarea la domiciliu a persoanelor in varsta si a unui numar de grupuri vulnerabile, inclusiv persoanele fara adapost si migrantii fara acte.Majoritatea tarilor din UE utilizeaza vaccinul J&J, dar Danemarca l-a exclus din programul sau de vaccinare, iar Italia si-a limitat utilizarea la persoanele in varsta.Statele Unite au reluat utilizarea vaccinului in aprilie, dupa o pauza de 10 zile pentru a investiga legatura cu cheagurile de sange extrem de rare, dar potential letale.La inceputul acestei luni, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a declarat ca a gasit o "asociere cauzala plauzibila", dupa identificarea a 28 de cazuri in randul celor peste 8,7 milioane de persoane care au primit vaccinul J&J.