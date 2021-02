BioNTech incepe productia de vaccinuri impotriva COVID-19 la noua fabrica din Germania. Primele doze, trimise in aprilie

Primele vaccinuri, trimise in aprilie

'Am inceput prima etapa a productiei de vaccinuri la fabrica noastra de la Marburg', a informat laboratorul intr-un comunicat.Fabrica va produce in special molecula ARNm, principiul activ al acestui vaccin, precizeaza comunicatul, dand asigurari ca 'un singur lot de ARNm, la dimensiunea sa actuala, este suficient pentru producerea a 8 milioane de doze de vaccin'.'Dupa producerea initiala de ARNm, acesta este purificat si concentrat', apoi transferat catre 'partenerii de productie', care il conditioneaza si sterilizeaza.Aceasta productie trebuie totusi sa primeasca unda verde din partea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) in februarie si martie, inainte de a fi distribuita, precizeaza BioNTech.Conform laboratorului, 'primele vaccinuri produse la sit de la Marburg ar trebui sa fie expediate la inceputul lui aprilie'.La momentul actual, principala fabrica de producere a acestui vaccin destinat clientilor europeni se afla in Belgia, la Puurs.'Odata ce va fi pe deplin operationala, noua instalatie BioNTech va fi unul din cele mai mari situri de productie de ARNm din Europa, cu o capacitate de productie anuala de pana la 750 milioane de doze din vaccinul nostru COVID-19', arata BioNTech.Acesta prevede sa produca 'pana la 250 milioane de doze de BNT162b2 in cursul primului semestru din 2021'. Continuam sa lucram cu Pfizer la o serie de masuri destinate sa raspunda cererii globale', mai da asigurari laboratorul german, confirmand obiectivul de a livra doua miliarde de doze in anul in curs.BioNTech anuntase la 1 februarie o accelerare a livrarilor catre Uniunea Europeana, promitand pana la 75 milioane de doze suplimentare in trimestrul al doilea.Anuntul despre incetinirea temporara a livrarilor provocase la mijlocul lui ianuarie iritarea mai multor guverne europene.