BioNTech si-a imbunatatit prognozele de vanzari de vaccinuri Covid. Ce suma estimeaza compania ca va obtine de pe urma serurilor

BioNTech a precizat ca, impreuna cu partenerul american Pfizer Inc., are comenzi pentru 1,8 miliarde de doze de vaccin in acest an si de asemenea a inceput sa incheie contracte pentru anul 2022 si anii urmatori. Anterior, BioNTech estima ca in 2021 va realiza vanzari de 9,8 miliarde de euro de pe urma acestui produs, primul vaccin Covid-19 lansat pe piata.Pe masura ce cererea pentru vaccinul lor care utilizeaza tehnologia ARN mesager a crescut, Pfizer si BioNTech si-au majorat obiectivele de productie , revizuindu-si in paralel si veniturile potentiale.Saptamana trecuta, Pfizer a anuntat si el ca acordurile de livrari convenite vor aduce vanzari de 26 de miliarde de dolari in acest an, o suma totala care va impartita intre cei doi parteneri. BioNTech primeste de asemenea o parte din veniturile generate de pe urma vanzarilor directe.Directorul general de la BioNTech, Ugur Sahin, a spus ca nu este nevoie pentru adaptarea vaccinului la noile tulpini, dar a adaugat ca acest lucru s-ar putea intampla in viitor. "Pentru moment nu credem ca exista motive pentru a ne adapta vaccinul dar lucram pentru a pune la punct un proces si un cadru de reglementare", a spus Sahin intr-o conferinta de presa. Modificarile ar urma sa afecteze doar sablonul utilizat pentru vaccin fara a afecta sau intarzia productia, a spus directorul BioNTech.Saptamana trecuta, BioNTech si Pfizer au anuntat ca ar putea produce pana la 3 miliarde de doze in acest an si peste 3 miliarde anul viitor. Chiar daca tehnologia ARN mesager a fost netestata pana anul trecut, ea a devenit rapid principala tehnologie pentru vaccinurile Covid-19, gratie si intarzierilor de productie si ingrijorarilor legate de siguranta vaccinurilor produse de rivalii AstraZeneca Plc si Johnson & Johnson Pentru BioNTech si Pfizer, au inceput deja sa curga comenzile pentru anul urmator, inclusiv pana la 1,8 miliarde de doze rezervate pentru 2022 si 2023 numai de catre Uniunea Europeana. In acest context, BioNTech a anuntat luni ca intentioneaza sa construiasca la Singapore o fabrica de productie a vaccinului sau bazat pe ARN mesager, care sa devina operationala la inceputul lui 2023. Aceasta va fi prima fabrica pentru BioNTech din afara Europei.Separat, compania farmaceutica chineza Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. a anuntat luni ca ajuns la un acord cu BioNTech pentru infiintarea unui joint venture, care ii va permite sa produca un miliard de doze anuale de vaccin Pfizer-BionNTech impotriva COVID-19.Vaccinul Pfizer-BioNTech este unul dintre cele mai eficiente din intreaga lume impotriva noului coronavirus, avand o eficacitate de 95 la suta.