Oficialii BioNTech transmit ca sunt capabili sa furnizeze un nou vaccin "in sase saptamani" in cazul unei mutatii a virusului

"Suntem tehnic capabili sa livram un nou vaccin in sase saptamani", a dat asigurari acesta citat de AFP."In principiu, frumusetea tehnologiei ARN mesager este ca putem incepe direct sa concepem un vaccin care imita complet noua mutatie", a adaugat el in timpul unei conferinte de presa la Mainz (vestul Germaniei) a doua zi dupa unda verde data de autoritatile europene pentru distribuirea vaccinului in UE.Cu toate acestea, Ugur Sahin a dat asigurari ca este "foarte probabil" ca vaccinul actual sa fie eficace impotriva noii tulpini de coronavirus descoperite in Regatul Unit, mai contagioasa si care provoaca temeri cu privire la o crestere a numarului de cazuri de COVID-19."Din punct de vedere stiintific, este foarte probabil ca raspunsul imunitar provocat de vaccin sa poata gestiona si noua varianta a virusului", a adaugat omul de stiinta, co-fondator alaturi de sotia sa, Ozlem Tureci, al laboratorului BioNTech.El si-a justificat optimismul prin faptul ca vaccinul dezvoltat impreuna cu partenerul sau american ar fi eficace deoarece el "contine peste 1.000 de aminoacizi si doar noua dintre acestia sunt diferiti, ceea ce inseamna ca 99% din proteina este inca la fel".BioNTech ar trebui sa poata publica rezultatele testelor sale cu noua varianta a SARS-CoV-2 in termen de doua saptamani, a adaugat el.Aparitia unei noi tulpini a coronavirusului care pare sa se raspandeasca mai repede in Regatul Unit a creat panica in intreaga lume si indoiala cu privire la eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19.Citeste si: