Biserica versus campania de vaccinare. Ce pozitii au adoptat reprezentantii BOR

Declaratiile premierului Citu

Reactia BOR

"In mana lui Dumnezeu stau si astfel de vaccinuri"

"Rugaciunea vindeca mai mult decat vaccinul"

Preotul atacat dupa ce a pledat pentru vaccinare

"Este nevoie, si am spus-o si la intalnirea cu cultele si mi s-au dat asigurari in acest sens, de o implicare a bisericii in aceasta campanie de vaccinare, mai ales in mediul rural. E nevoie ca toti romanii din mediul rural sa aiba aceste informatii si sa poata sa se vaccineze", a declarat premierul in 5 aprilie 2021.Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a declarat ulterior ca "ajutorul bisericii exista" si ca informatiile sunt transmise de catre clerici credinciosilor prin intermediul unei brosuri."Ajutorul Bisericii exista si se (va) traduce prin transmiterea din partea clericilor spre credinciosi a informatiilor cuprinse in Brosura "Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura", material oficial informativ pe care toate cultele religioase l-au primit in ianuarie de la Secretariatul de Stat pentru Culte", a transmis Vasile Banescu.Purtatorul de cuvant al BOR a mai spus ca preotii cunosc continutul acestei brosuri si ca il comunica credinciosilor."Biserica Ortodoxa Romana si-a exprimat si a reiterat frecvent pozitia sa favorabila vaccinarii, salutand cu bucurie aparitia vaccinurilor anti-Covid. Personal pledez cu toata convingerea pentru implicarea fiecaruia dintre noi in acest act firesc de informare onesta cu privire la o problema acuta si majora care tine nu doar de sanatatea personala, ci si de cea comunitara", a mai declarat Vasile Banescu.Mai mult, Vasile Banescu s-a vaccinat la inceputul lunii aprilie cu prima doza a vaccinului contra COVID-19. Totusi, nu a apucat sa finalizeze imunizarea deoarece a facut COVID-19 inainte de a doua doza.Preotul Constantin Necula a vorbit despre vaccinurile contra COVID-19 la Digi 24 , in ianuarie 2021. Acesta sustine ca specialistii trebuie sa le explice oamenilor fara presiune, astfel incat sa inteleaga "ca nu sunt cobai"."Trebuie explicat oamenilor foarte atent si fara nicio presiune din cale afara, noi suntem sub presiuena timpului, asta ne costa acum. Raportam numarul de vaccinati si asta ne costa, in timp, dar cred ca e un moment sa respiram un pic, sa luam aer in piept si sa vedem cum ii facem pe oameni sa inteleaga ca nu sunt cobai, ca nu se supune asupra lor o presiune de genul acesta", a spus Necula.Intrebat daca se va vaccina, acesta a spus ca este "o chestiune de intimitate personala"."Este o chestiune de intimitate personala intre mine si medicul meu de familie, iar mai nou intre mine si angajatorul meu", a mai spus Constantin Necula."Credincios inseamna om cu incredere in Dumnezeu si care-l lasa si pe Dumnezeu sa aiba incredere in el. Adica un om lucid care constientizeaza o data in plus ca este in mana lui Dumnezeu, iar in mana lui Dumnezeu, din cand in cand, stau si astfel de vaccinuri", a concluzionat preotul.IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a declarat in ianuarie 2021 ca biserica nici nu poate promova, dar nici nu poate interzice vaccinarea. In plus, intrebat daca se va imuniza, a raspuns ca nu poate deoarece are o alergie."Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu. Aici este competenta medicilor. Cum sa spun eu ca sunt competent in privinta vaccinului? Orice extremism nu este de bun augur, nici vaccinati-va toti, nici nu va vaccinati. Orice pacient ia de la medicul sau o recomandare pentru un vaccin, pentru o boala ca sa se controleze. Fiecare e liber sa o faca, nu putem interzice, nici nu putem promova. Nu suntem specialisti", a declarat IPS Teodosie.IPS Teodosie a mai declarat ca rugaciunea ajuta mai mult decat vaccinul si ca impartasania combate toti virusii."Cel mai mult sa stiti ca vindeca tot rugaciunea, mai mult decat vaccinul. Sunt convins de aceasta. Eu m-am apropiat de toti oamenii, ca asta e menirea mea, nu am luat niciun virus, trebuia sa ma imbolnavesc de 100 de ori.Dar avand in fiecare zi Sfanta Liturghie si Impartasanie, stim ca Impartasania combate toti virusii pentru ca nu s-a gasit in potir niciun virus. De aceea, nu admitem impartasanie cu mai multe lingurite pentru ca este blasfemie, inseamna sa ai necredinta daca faci asa ceva", a declarat IPS Teodosie.Dorel Galan, un preot ortodox din Cluj, a fost atacat de anti-vaccinisti dupa ce a declarat, intr-un interviu, ca se va imuniza contra COVID-19."Nu sunt singurul preot atacat de antivaccinisti, chiar din orasul nostru mai cunosc doi colegi care si-au facut publica optiunea pro-normalitate, sa-i zicem asa. La randul lor, paginile lor de Facebook au fost inundate de reactii dure din partea antivaccinistilor", a declarat preotul Dorel Galan pentru Digi24 Dupa ce s-a infectat cu COVID-19, preotul a oferit un interviu unui jurnalist din Cluj in care a povestit despre experienta bolii. Una dintre intrebari s-a referit si la vaccinare, preotul spunand ca, dupa ce s-a consultat cu medicii, a ajuns la concluzia ca este bine sa se imunizeze pentru consolidarea raspunsului imun."Cand a aparut pe paginea mea de Facebook interviul respectiv, m-am trezit cu niste atacuri, culmea, la persoana. Inteleg daca e atacata opinia, ca pana la urma vaccinul e un drept, dar nu e o obligatie. Am spus si in biserica, intr-o predica, credinciosilor, ca-i indemn nici sa se vaccineze, nici sa nu se vaccineze, pentru ca nu sunt specialist. In schimb, le-am cerut sa se informeze din surse credibile si decizia lor sa fie una informata. Le-am mai spus ca personal ma voi vaccina, asta nu inseamna ca trebuie sa-mi urmati exemplul", a completat preotul Dorel Galan.Citeste si: Preotii care nu au crezut in COVID-19, dar s-au infectat. "Satanistii urmaresc sa introduca cipuri in oameni prin vaccin"