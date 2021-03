Cate persoane imunizate cu ambele doze s-au imbolnavit de COVID in Romania. "Un singur caz a dezvoltat o forma severa"

Gheorghita a declarat ca 1.000 de persoane din cele peste 700.000 vaccinate complet care au fost diagnosticate cu doua doze au dezvoltat infectie Sars-Cov-2, iar un singur caz a dezvoltat o forma severa.Gheorghita a precizat ca in aceste situatii se impune secventierea tulpinilor respective."Avem studii care ne arata o reducere semnificativa a ratei de infectie asimptomatica si de asemenea reducerea transmiterii chiar daca si in Romania noi facem evaluari periodice a numarului de persoane care sunt diagnosticate cu Sars-COV-2 dupa vaccinare, atat dupa prima doza, cat si dupa cea de-a doua doza, procentul este semnificativ redus. Vorbim de circa 1.000 de persoane care au fost diagnosticate cu infectie Sars-COV-2 din peste 700.000 de persoane vaccinate cu doua doze ceea ce inseamna foarte putin comparativ cu populatia nevaccinata tinand cont si de faptul ca cei care sunt diagnosticati in marea lor majoritate au infectii asimptomatice", a declarat Valeriu Gheorghita in seara zilei de duminica, 21 martie, la Digi 24.El a afirmat ca in aceste cazuri se impune secventierea tulpinii respective."Exista un singur caz, din Ilfov daca nu ma insel care avea istoric de vaccinare cu doua doze si a dezvoltat o forma severa. In toate aceste cazuri se impun obligatoriu secventierea tulpinii respective in primul rand sa vedem daca este tulpina obisnuita, daca este tulpina britanica sau daca este un alt tip de tulpina in care vaccinul nu a dezvoltat un raspuns imun suficient de ridicat ca sa ne protejeze de formele severe, dar mai sunt si alte motive pentru care nu avem protectie 100%", a explicat Valeriu Gheorghita.