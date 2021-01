Dupa Bucuresti, nici la Cluj nu mai sunt locuri pentru vaccinare. Voiculescu: "Solutia va fi realocarea de doze"

"La Cluj si la Bucuresti nu mai sunt locuri, lucru imbucurator. Acum problema este nu avem destul vaccin. Toata organizarea logistica este la MApN, solutia va fi realocarea de doze cand vor ajunge altele. Problema este ca sunt mult mai multi oameni care vor sa se vaccineze, fata de numarul de doze existent", a declarat Voiculescu la Pro TV.El a mai spus ca platforma de inscriere pentru vaccinare sigur va fi imbunatatita. "Saptamana viitoare vor fi inclusi oamenii fara adapost, copiii cu handicap si apartinatorii lor. Medicii de familie joaca un rol important si este regretabil ca platforma nu a functionat mai bine si au avut probleme, dar suntem abia la inceput. Nu-mi fac atatea probleme pentru cei care nu vor sa se vaccineze, poate sunt sanatosi, poate mai au intrebari, grija mea merge catre cei batrani si bolnavi, care nu au reusit sa se inscrie si sper sa fie ajutati sa reuseasca acest lucru", a adaugat ministrul.Cea de a doua etapa a vaccinarii anti-COVID, pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru cele cu boli cronice si pentru cele care lucreaza in domenii esentiale a fost lansata vineri, presedintele Klaus Iohannis fiind primul care s-a vaccinat.Platforma de programare pentru vaccinarea anti-COVID a fost, vineri, dupa ora 15.00, in curs de actualizare si nu s-a blocat din cauza numarului mare de utilizatori, ci pentru ca se facea transferul serviciilor de pe platforma disponibila pentru etapa l pe varianta actualizata pentru etapa a ll-a, a transmis Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Ulterior, STS a precizat ca procedura s-a incheiat, iar platforma poate fi accesata la nivel national. "Aplicatia are o interfata imbunatatita, care sa vina in sprijinul populatiei vulnerabile, a medicilor de familie, a angajatorilor si tuturor celor care doresc sa se vaccineze", a aratat STS.Cu toate acestea, foarte multi dintre cei care au incercat sa se inscrie nu au reusit sau nu au mai gasit locuri libere, de fapt fiind active mai putine centre de vaccinare decat cele afisate.Deja vineri seara, in Bucuresti, nu mai erau locuri pentru programare, in perioada urmatoare, pentru cei care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 si care corespund criteriilor prevazute pentru etapa a doua de vaccinare. Informatia a fost data vineri seara, in direct, la Digi 24, de catre un operator de la call center-ul organizat de catre autoritati si a fost confirmata de catre coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Acesta a precizat ca se ia in calcul dezvoltarea aplicatiei informatice in asa fel incat sa existe o "lista de asteptare", iar in caz ca cineva nu se prezinta la vaccinare sa fie "notificati" cei de pe lista.Citeste si: