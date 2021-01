Concret, din peste 31.000 de teste au fost depistate 4.729 de cazuri pozitive.In ceea ce priveste judetele cu cele mai multe noi cazuri identificate, Bucurestiul se mentine in fruntea clasamentului, cu 1.124 de cazuri pozitive identificate, fiind astfel in scenariul rosu.De asemenea, numar ridicat de cazuri au fost identificate si in Cluj, unde au fost depistate 354 de cazuri.Si in Timis au fost identificate 272 de cazuri, judetul Ilfov fiind, la randu-i, printre judetele aflate in scenariul rosu, cu 198 de cazuri pozitive in ultimele 24 de ore.Cele mai putine infectari in ultimele 24 de ore au fost consemnate in Covasna - 15, Sibiu - 15, Giurgiu - 17, Gorj -19 si Harghita - 19.