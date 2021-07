Doar 12.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore

Potrivit CNCAV, 12.082 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, 7.395 dintre acestea primind prima doza de vaccin.De la ultima raportare, au fost inregistrate 3 reactii adverse, 2 la vaccinul Pfizer si una la Moderna. "Mentionam ca 59 reactii adverse sunt in curs de investigare", a aratat sursa citata.De la debutul campaniei, au fost vaccinate in total 4.828.068 de persoane, din care 4.662.084 cu schema completa.