Campania de vaccinare, in ritm alert, in Franta. Au fost imunizate aproape jumatate de milion de persoane

Aceasta inseamna ca in numai doua zile au fost vaccinate aproape 500.000 de persoane. Pana in prezent, 3,4 milioane de francezi au primit cel putin o doza de vaccin."Sfarsit de saptamana de mobilizare pentru vaccinare. In aceasta sambata, la orele 17.30, 220.000 de francezi au fost vaccinati, mai mult decat dublu fata de sambata trecuta! Continuam si maine!" (duminica - n.r.), a anuntat Veran pe contul sau de Twitter "Salut aceasta mobilizare exceptionala", a transmis la randul sau premierul Jean Castex, care a vizitat unul dintre centrele de vaccinare instalate de pompieri la periferia Parisului.In Paris, marea majoritate a centrelor de vaccinare sunt deschise si in weekend, iar patru spitale militare din tara s-au deschis pentru a sustine campania de imunizare.Castex a anuntat joi ca vaccinarea se va accelera in intreaga tara, indeosebi in cele 23 de departamente plasate sub alerta maxima din cauza nivelului ridicat de imbolnaviri de COVID-19 si unde au fost redirectionate 135.000 de doze suplimentare in acest sfarsit de saptamana.Guvernul, care incearca prin toate mijloacele sa evite un al treilea lockdown strict in intreaga tara, spera astfel sa accelereze imunizarea celor mai vulnerabili cetateni ai sai, persoanele peste 75 de ani, catre care este indreptata actuala campanie.La jumatatea lunii aprilie, va incepe vaccinarea cetatenilor cu varste intre 50 si 74 de ani, iar guvernul a promis ca pana in mai 20 de milioane de francezi vor primi macar prima doza de vaccin, iar pana in vara 30 de milioane de francezi vor fi vaccinati.Pe de alta parte, politia franceza a evacuat sambata cheiurile Senei, in Paris, considerand ca numarul mare de oameni iesiti la plimbare nu permitea respectarea masurilor de sanatate publica necesare pentru evitarea raspandirii coronavirusului."Masurile sanitare luate pentru a lupta impotriva propagarii COVID-19 nu sunt respectate pe cheiurile Senei. Fortele de ordine intervin pentru a pune capat acestor reuniuni", a anuntat pe Twitter prefectura Politiei sambata dupa-amiaza.Regiunea pariziana nu a fost bagata in carantina la sfarsit de saptamana, asa cum cereau autoritatile locale, insa zona se afla in alerta maxima, cu o rata a incidentei net superioara mediei nationale, de 250 de cazuri de imbolnavire la suta de mii de locuitori Aceasta situatie a determinat Prefectura sa interzica incepand de vineri consumul de alcool in principalele zone de intalnire din Capitala Frantei, intre ele - malul Senei, si sa inchida toate suprafetele comerciale mai mari de 10.000 de metri patrati.Totusi, temperaturile placute inregistrate in acest sfarsit de saptamana in Capitala Frantei i-au convins pe multi parizieni sa iasa la plimbare.In paralel, departamentele Pas-de-Calais, in nord, si orasele Dunkerque (nord) si Nisa (sud) se afla in carantina in timpul weekendului din cauza cresterii ingrijoratoare a numarului de cazuri de coronavirus.