UPDATE VIDEO Valeriu Gheorghita: Avem peste 90% acoperire de persoane vaccinate in prima etapa. Peste 1.200 de doze au fost irosite

Se amana programarile pentru vaccinarea personalului esential cu 10 zile

Pana in prezent au fost 1.113 reactii comune si minore si nici una majora, a explicat Valeriu GheorghitaIn ceea ce priveste a doua etapa a campaniei de vaccinare, 32,3% dintre cei vaccinati pana acum sunt personal esential, iar restul sunt persoane cu afectiuni cronice si persoane cu varsta peste 65 de ani.Au fost 1.294 de doze irosite.Avem un deficit de doze de 117.000.Se mentine acelasi ritm de vaccinare cu prima doza.Medicul Valeriu Gheorghita a mai precizat ca, incepand cu 28 ianuarie se amana programarile cu 10 zile pentru toate persoanele din categoria personalului esential pentru prima doza , pentru a nu afecta doza de rapel si vaccinarea persoanelor vulnerabile - bolnavi cronici si persoane peste 65 de ani.Referitor la testarile secventiale, sefa INSP a spus ca se vor face atatea cate sunt necesare."Este un proces laborios si costisitor. O secentiere de tulpina costa 500 de euro. Nu avem foarte multe laboratoare care sa faca acest lucru. In momentul in care exista o suspiciune atunci se trece la secventiere".Referitor la scoala 28, sefa INSP a spus ca este clar un focar datorat acestei tulpini B1.1.7"Nu ma astept ca pana vineri sa se confirme, insa din punct de vedere epidemiologic mie mi-e clar ca toate celelalte persoane care au intrat in contact cu persoana respectiva au aceeasi tulpina. Niciuna dintre persoanele respective nu au o forma nici macar medie", a spus sefa INSP.