Doctorita romanca in Suedia, despre masurile anti-COVID luate acasa: "Din pacate, foamea de senzational dauneaza foarte mult"

"Cred ca ar trebui ca populatia sa aiba un pic mai multa incredere in autoritati"

"Foamea de senaztional dauneaza mult"

"Este periculos. Oamenii nu mai inteleg care este adevarul"

"Teoriile conspiratiei sunt mai interesante, stiinta e plicticoasa"

Certificat digital de vaccinare in Suedia

Doctorul Laura Ghibu, medic roman stabilit in Suedia, spune ca in Romania avem oameni competenti.Cu toate acestea, medicul care lucreaza in tara nordica spune ca foamea de senzational si informatii scoase din context dau nastere la teorii care dauneaza situatiei generale.Referitor la cum se vede in Suedia evolutia epidemiei de coronavirus din Romania medicul Laura Ghibu spune ca, desi nu are alte date decat cele publice, crede ca romanii ar trebui sa incerce sa aiba incredere in autoritati."Nu am date din spitalele din Romania ca sa imi dau seama ce fel de afectiuni sunt acolo, care este mortalitatea la ATI, de ce este mortalitatea mare. Nu stiu cat personal este alocat fiecarui bolnav. Este foarte greu sa evaluez fara sa ma transform in parelolog. Insa mie mi-a placut ideea ca tot personalul sanitar a fost vaccinat, iar acest lucru se bazeaza probabil pe un studiu stiintific pe care, probabil, cei de la Comitetul National de Vaccinare l-au avut in vedere. Este un studiu care spune ca intai vaccinezi personalul sanitar, apoi continui cu persoanele peste 65 de ani. Matematic, acest fapt demonstreaza ca poti sa salvezi cele mai multe vieti", a explicat medicul Laura Ghibu.Medicul din Suedia a mai precizat ca "o alta parte foarte buna este ca oamenii isi dau interesul. Autoritatile romane am vazut ca se misca. Si se misca destul de bine. Cred ca mesajul ar fi sa indraznim sa avem incredere in autoritati.Si spun acest lucru pentru ca, vazand ce se intampla acum, in Romania, este similar cu ce fac autoritatile din afara, de cei care s-au miscat bine vorbesc.Mi se par eficienti acesti oameni"."Dupa parerea mea, persoanele care se ocupa de campania de vaccinare in Romania, din punctul de vedere al competentei, sunt mult superioare fata de cele care se ocupa de campania de vaccinare in alte tari.Din acest motiv eu as indrazni sa am incredere, chiar daca sportul nostru national este sa nu avem incredere in autoritati", a mai spus Laura Ghibu pentru Ziare.com.Laura Ghibu a mai spus ca in ultimul an se vede o schimbare in bine, insa mai este o parte rea."Sunt oameni competenti acolo dar, din pacate, foamea de senzational dauneaza foarte mult", a explicat aceasta.Medicul a mai aratat ca in Suedia, autoritatile fac anunturi seci si la obiect."La noi, de exemplu nu vei vedea niciodata la televizor personaje care isi dau cu parerea pe subiecte care nu sunt de competenta lor sau personaje care au competenta dar care nu inteleg ce citesc si dau verdicte si dau concluzii gresite despre subiecte pe care ar trebui sa le inteleaga dar nu le inteleg, iar acest lucru este extrem de daunator.Aici, de exemplu, problema pandemiei si a vaccinarii este abordata exclusiv de persoane profesioniste, nu sunt mai mult de doua-trei astfel de persoane, fiecare pe specialitatea lui, este o personalitate pe care o recunosti usor, se abordeaza totul foarte sec, foarte la obiect si nu se fac talk-show-ri toata ziua buna ziua care sa le dea posibilitatea unor persoane sa se certe pentru a se face rating si sa se uite lumea la ei ca la circ", a mai explicat Laura Ghibu."Nu este corect asa si este foarte periculos pentru ca oamenii nu mai inteleg ce este adevarat si ce nu. Populatia nu are posibilitatea de a controla ceea ce se spune, iar adevarul este realitatea bazata pe fapte.Ca sa demonstrezi o realitate cu fapte, acestea trebuie sa fie prezentate in realitate, trebuie intelese si trebuie sa fie explicate in asa fel incat si celalat sa inteleaga", a mai aratat medicul din Suedia.Doctorul Laura Ghibu este de parere ca foarte putini vorbesc pe fapte, iar cei care o fac sunt huliti."Va spun cine vorbeste pe fapte. Nu sunt PSD -ista, dimpotriva. Insa, Rafila, Raed Arafat Valeriu Gheorghita , vorbesc pe fapte. Chiar si Streinu Cercel vorbeste pe fapte, insa vorbeste atat de alambicat incat cade prost. Uneori mai si greseste, insa aproape tot ce a spus el poate fi demonstrat cu fapte. Nu tot. Chestia cu alcoolul, nu", a mai spus medicul."Insa ceea ce trebuie sa inteleaga populatia este ca nu poti sa explici in acest moment tot ceea ce se intampla cu vaccinul, cu virusul, in detaliu, la toata lumea. Este imposibil. Ca sa poti sa explici toate chichitele trebuie sa ai ani buni de studiu in spate.Trebuie explicat totul foarte simplu, succint si nedetaliat. Asta inseamna ca populatia trebuie sa aiba incredere, pentru ca daca scoti o informatie din context, aceasta informatie poate sa sperie. Poate sa dea nastere la tot felul de teorii.Ier teoriile conspiratiei sunt mult mai usor de inteles si mai apetibile si mai interesante. Stiinta este plicticoasa, altfel am fi cu totii cercetatori. De asta este atat de important, nu sa se cenzureze informatia ci sa se dea minimul necesar ca sa se inteleaga situatia.Pana acum eram toti juristi, toti judecatori ai Curtii Constitutionale, acum suntem cu totii virologi", a mai spus dr. Laura Ghibu. Suedia a anuntat, in cursul acestei saptamani ca intentioneaza sa emita pasapoarte digitale pentru persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus, care ar putea sa inceapa sa fie utilizate pana in vara acestui an."Au fost demarate o serie de proceduri internationale in ceea ce priveste solutiile tehnice si standardele legate de dovada a vaccinarii. Este nevoie ca Suedia sa participe (la acest proiect, n.r.)", a declarat ministrul suedez al Sanatatii, Lena Hallengren, intr-o conferinta de presa.Un astfel de certificat digital va permite tuturor suedezilor sa dovedeasca faptul ca au fost vaccinati impotriva maladiei COVID-19, a precizat Anders Ygeman, ministrul pentru Dezvoltare digitala din Suedia.Certificatul va respecta legile si standardele internationale si va asigura confidentialitatea datelor personale ale posesorilor. Guvernul suedez spera ca noul pasaport digital sa devina functional pana la data de 1 iunie.Autoritatile de la Stockholm se asteapta ca dovada vaccinarii sa fie ceruta de alte tari pentru a permite accesul pe teritoriile lor sau participarea la conferinte, festivaluri muzicale si evenimente sportive, scrie Agerpres.Spre finanul lunii ianuarie, Autoritatile din Suedia au anuntat suspendarea platilor pentru vaccinul Pfizer. Agentia de Sanatate a Suediei a transmis ca vrea clarificari cu privire la numarul de doze de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 din fiecare flacon si spera sa primeasca raspuns pana in momentul in care va trebui sa faca platile pentru vaccinuri, suspendate.