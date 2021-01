Saritul peste rand la vaccinare, sport national

La intrarea pe alee era un semn international de circulatie, care inseamna accesul interzis tuturor autovehiculelor. Sub semn, insa, pe o placuta, statea scris: "Cu exceptia Marelui Duce". Asta insemna ca Marelui Duce nu i se aplica interdictia. Ca un roman, abia iesit din comunism, ma intrebam ce sens are precizarea ca Marele Duce poate sa mearga pe aleea interzisa circulatiei publice spre poarta "casei" sale.Cine l-ar putea opri, ma gandeam eu. Apoi, am inteles ca regulile convenite nu pot fi incalcate. De nimeni. Ca derogarile de la lege nu creeaza categorii privilegiate. Am inteles ca Marele Duce, seful Politiei, guvernatorul sau senatorul, respecta regulile de circulatie, respecta interdictiile legale si nu sar peste rand.Pe vremea aceea ne pregateam sa facem primul pas in Europa, eram admisi in Consiliul Europei si ma gandeam ca, odata ajunsi printre cei corecti, vom deveni si noi asa.Anul trecut, inainte de alegerile locale. In ciuda pandemiei , presedintele Consiliului judetean Timis convoaca mai multi tovarasi din teritoriu, la o discutie in Palatul administrativ din Timisoara. Fiecare demnitar cu masina si soferul sau. S-au strans vreo 10 masini. Soferii parchand masinile in fata intrarii cladirii, blocand una din cele doua benzi pe sens, de pe bulevard.Sedinta dureaza cateva ore. Nimeni nu ii deranjaza pe soferii care ar fi putut parca, usor, in locurile ramase libere din parcarea situata la cativa metri de intrarea in palatul administrativ. Toata lumea pare a intelege, cu indulenta, ca doar sunt sefii de la judet.Zeci de masini parcheaza pe o strada pietonala, la intrarea in Palatul ce gazduieste parchetele diferitelor instante, in Timisoara . Politia locala a lipit pe parbrize amenzi. Nu pe toate parbrizele. Pe cele ale procurorilor sau ale politistilor, nu. Cu toate ca la intrarea pe strada era acelasi semn de circulatie pe care il intalnisem in Luxembourg. Nu exista nici placuta cu exceptii. Adica nici Marele Duce n-ar putea intra.Si acum, Ministrul sanatatii e surprins ca exista persoane "speciale", care au salarii "speciale" si care vor avea pensii "speciale", care sar peste rand la vaccinare? Si constata Ministrul sanatatii, acum, dupa ce nu mai sunt locuri pentru programarea vaccinarii , ca exista centre de vaccinare deschise, unde se poate vaccina oricine, dar si sectii de vaccinare inchise, unde se pot vaccina doar persoanele "speciale" care fac parte din categorii "speciale" si care nu pot sa fie vaccinate in incaperi in care intra oameni de rand?Locurile secrete de vaccinare nu s-au infiintat ilegal. Cand s-a facut strategia nationala de vaccinare s-au prevazut si sectiile "speciale" si modul in care poti ajunge sa te vaccinezi acolo. Si s-a mai constatat, acum, ca multi din cei vaccinati deja nu se incadrau in criterile convenite si se intreaba acum oficialii cum au ajuns acestia pe liste, cum s-a spart programul si au curs pe liste neavenitii?Etapa a doua de vaccinare este foarte generoasa. Fiecare minister, fiecare grup profesional a convins ca oamenii lui sunt "in linia intai" si trebuie vaccinati . S-a ajuns ca numarul celor care "deservesc activitati esentiale" sa fie mai mare decat cel al batranilor si al bolnavilor cronic, pentru care s-a creat, de fapt, aceasta a doua etapa. Si asa au ajuns sa fie vaccinati prioritar soldatii (toti soldatii), dar si toti cei care au de-a face cu "domeniul Apararii nationale" si cel al "sigurantei nationale", adica cei din SRI, SIE sau STS De ce sunt mai expusi cei din serviciile secrete? Intra mai mult in contact cu publicul decat casiera de la supermarket? Cum sunt expusi cei de la STS? Virusul nu se ia prin cablul de telefonie. Cei din domeniul apararii sunt si ei foarte vag definiti. Cei mai multi sunt soldatii - oameni tineri, de altfel - despre care am putea crede ca sunt la risc pentru ca au dormitoare cu zeci de paturi si virusul s-ar putea transmite mai usor.Daca asta e criteriul, atunci s-ar putea incadra in aceeasi categorie pacientii din spitale si sanatorii, inclusiv cei din spitalele de psihiatrie, dar si detinutii din penitenciare. Nu cumva celor care au gestionat sistemul de vaccinare, cei din armata, li se parea normal sa beneficieze de o recompensa, tradusa prin constituirea unei categorii privilegiate? Conform proverbului "cine imparte, parte-si face! ". Si mai sunt cei care apartin "personalului din inaltele institutii ale statului", care de la inaltimea acestor institutii nu pot inhala nici un fel de virus.Ar mai fi "personalul din sectorul economic vital" (cum ar putea fi el definit in mod obiectiv?), sau cultele religioase. Si... unii jurnalisti. De ce nu toti? Alte categorii de personal au obtinut ulterior dreptul de a se incadra in etapa a doua, in urma unor negocieri. Dar au constatat ca nu mai sunt locuri. Altii s-au trezit mai devreme.Saritorii peste rand au prins locuri din primele ore de dupa startul campaniei. Acum, daca ai peste 65 de ani si mai ai si boli cronice asociate si esti din Timisoara, nu mai ai locuri pana in 10 martie in judetele Timis, Arad sau Hunedoara. Se mai poate face vaccinul la Moldova Noua, la 152 de kilometri de Timisoara, aproape trei ore cu masina.O prima verificare a identificat, la un centru de vaccinare din Radauti, 550 de persoane care nu faceau parte din categoriile care se incadrau in etapa a doua largita. Or, nu putem crede ca toate nereguluile s-au acumulat la Radauti. Dar daca 550 de persoane au sarit peste rand la Radauti, cate nu au stat la coada in toata tara? Unde s-a gresit in strategie? Chiar e vorba de o greseala, sau asa a fost gandit sistemul, ca sa fie loc pentru relatii si oameni "speciali"?