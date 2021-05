Cum decurge campania de vaccinare in alte state importante din Uniunea Europeana. Mai multe tari si-au dublat procentul in doar o luna

Germania

Germania a vaccinat 28,04% din populatie cu cel putin o doza de vaccin pana la data de 2 mai, potrivit ourworldindata.org . Tara are o populatie de circa 83 de milioane de locuitori Rata de vaccinare din Germania era de numai 11,86% in 31 martie, astfel ca Angela Merkel a anuntat ca din luna aprilie strategia se va schimba incat procesul sa devina mai "rapid si flexibil", lucru care s-a observat in cresterea rapida a procentului, potrivit dw.com Din luna aprilie medicii de familie din Germania au putut administra vaccinul contra COVID-19, dar cu doze limitate la inceput. In plus, recomandarea a fost sa se axeze intai pe pacientii vulnerabili, aflati la risc.Tara a primit peste 15 milioane de doze in luna aprilie, iar guvernul a anuntat ca din vara toti germanii se vor putea vaccina daca doresc, fara sa fie facuta o selectie pe baza categoriilor de risc din care fac, sau nu, parte.Belgia si-a vaccinat 26,49% din populatie cu cel putin o doza pana la 2 mai 2021, avand o populatie de circa 11 milioane de locuitori. Tara a inregistrat, de asemenea, o crestere substantiala in decurs de o luna. Rata de vaccinare era de 12,12% in 31 martie.Belgia a vaccinat, de asemenea, oamenii in functie de categoriile din care faceau parte. Abia in martie au inceput vaccinarea tuturor persoanelor cu varsta de peste 65 de ani, iar din aprilie a inceput imunizarea tuturor persoanelor aflate la risc din cauza unor conditii medicale pre-existente. Abia din luna iunie Belgia va vaccina populatia generala, adica toti oamenii care au implinit 18 ani.Totusi, Belgia a avut un avantaj pentru ca nu a intrerupt vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca atunci cand foarte multe tari europene au facut-o.Spania si-a vaccinat 25,16% din populatie cu cel putin o doza pana la 29 aprilie 2021, fiind ultimele date disponibile, conform sursei citate. Tara are o populatie de aproximativ 47 de milioane de locuitori. In urma cu o luna procentul spaniolilor vaccinati era de 11,37%.Guvernul spaniol a anuntat la inceputul lunii martie ca exista o reticenta tot mai mare fata de serul AstraZeneca, asta in conditiile in care, la momentul respectiv, tara depasea 10.000 de infectari zilnice, fiind pentru prima data cand aceste valori erau atinse din luna februarie.Ministrul Sanatatii a declarat la sfarsitul lunii aprilie ca ia in calcul administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer si Moderna la diferenta de opt saptamani pentru toate persoanele care au 80 de ani, in loc sa fie o diferenta de 21, respectiv 28 de zile. Scopul era ca un numar mai mare de persoane sa primeasca prima doza. Cu toate acestea, propunerea a fost respinsa.Italia isi vaccinase 24,14% din populatie cu cel putin o doza in 2 mai 2021, populatia totala a tarii fiind de circa 60 de milioane de oameni. In urma cu o luna, in 31 martie, procentul era de 11,77%.Italia anuntase initial ca urmeaza sa vaccineze toti cetatenii cu varsta de peste 80 de ani pana la sfarsitul lunii martie, dar acest lucru nu a mai fost posibil din cauza problemelor intampinate de tara cu aprovizionarea cu doze, dar si din cauza dificultatilor privind organizarea.La sfarsitul lunii martie, premierul Italiei declarase ca tinta este ca in aprilie sa fie vaccinati 500.000 de oameni pe zi, cifra medie fiind, la momentul respectiv, de 165.000 de doze zilnice. Acest prag nu este departe de realitate. De exemplu, in 3 mai, Italia a administrat 425,374 de doze.Italia si-a propus si sa vaccineze 80% din populatia tarii pana in septembrie.Franta isi vaccinase 23,16% din populatie cu cel putin o doza pana la 1 mai 2021, in conditiile in care are o populatie totala de circa 67 de milioane de locuitori. Procentul era de 12,70% in 31 martie.Jean Castez, premierul Frantei, a declarat la inceputul lunii martie ca tara isi propune sa vaccineze cel putin 10 milioane de oameni pana la jumatatea lunii aprilie, 20 de milioane pana la mijlocul lunii mai si 30 de milioane pana la vara. Mai mult, sustinea ca, la momentul respectiv, 60% dintre noile infectii cu COVID-19 erau cu tulpina britanica, devenind dominanta.Strategia de vaccinare a fost similara cu cea a altor state din Uniunea Europeana, adica au avut prioritate persoanele vulnerabile. Totusi, guvernul a fost adesea criticat de cetatenii care sustineau ca ritmul este unul lent.Aproape 7 milioane de francezi au fost vaccinati cu ambele doze in 2 mai, potrivit sortirparis.com Suedia isi vaccinase 24,86% din populatie cu cel putin o doza in 30 aprilie 2021, dintr-o populatie totala de aproximativ 10 milioane de locuitori.Richard Bergstorm, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat la sfarsitul lunii martie ca, pe baza previziunilor de la momentul respectiv, cinci milioane de adulti ar urma sa primeasca ambele doze pana la 30 iunie, iar alte 2,5 milioane o singura doza. In plus, a adaugat ca va dura "ceva mai mult" sa fie vaccinati toti adultii si ca obiectivele anuntate la inceputul campaniei de vaccinare nu mai sunt realizabile din cauza livrarilor intarziate ale vaccinurilor. Oficialii campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania au transmis luni, 3 mai, ca numarul total al persoanelor care au primit macar o doza de ser a ajuns la 5.408.309, in conditiile in care tara noastra are o populatie de circa 19 milioane de locuitori.Procentul populatiei vaccinate cu cel putin o doza era de 17,44% in Romania, in 2 mai.Potrivit informatiilor oficiale, Romania a ajuns luni, 3 mai, la 2.029.000 de persoane vaccinate cu ambele doze.In acelasi timp, pana la data mentionata, in Romania au fost administrate peste 5.408.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Aceasta cifra inseamna ca peste 1,3 milioane de persoane sunt in asteptarea rapelului.Tinta autoimpusa de autoritatile romane este de 10 milioane de persoane vaccinate pana in toamna anului 2021.Debutul campaniei de vaccinare a avut loc in decembrie 2020, cand au fost vaccinate persoanele care lucreaza in sistemul medical. Au urmat cei care lucreaza in domeniile esentiale, varstnicii si persoanele vulnerabile, cu comorbiditati.In momentul actual oricine se poate vaccina in Romania si au fost puse la puncte mai multe strategii pentru accelerarea campaniei, cum ar fi infiintarea unor centre de vaccinare drive-thru, implicarea medicilor de familie in campanie, dar si organizarea unor maratoane de vaccinare.