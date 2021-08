Cum încearcă autoritățile să încurajeze vaccinarea minorilor, cu două săptămâni înainte de începerea școlilor. "Copiii sunt și ei expuși la infectare" VIDEO

În videoclip apar mai mulți copii, dar și imagini din spital "Copiii sunt și ei expuși la infectare și pot transmite COVID-19. Alege să îi vaccinezi pe ai tăi pentru a se bucura în siguranță de copilărie!", se arată în clipul de promovare al Guvernului."Ce ia face ca să îți știi mereu în siguranță? Copiii sunt și ei expuși la infectare și pot transmite COVID-19. Alege să îi vaccinezi pe ai tăi pentru a se bucura în siguranță de copilărie! O campanie a Guvernului României și Unicef", este mesajul care însoțește clipul video.Pe 2 iunie a început în România vaccinarea și pentru categoriile de vârstă 12-15 ani.România este prima țară din Uniunea Europeană care a început vaccinarea copiilor cu vârsta între 12 și 15 ani.Copiii și adolescenții din grupa de vârstă 12 – 17 ani au la dispoziție, din data de 2 august, un nou vaccin anti-COVID. Este vorba despre serul Moderna, care va putea fi administrat acestei categorii de vârstă.Vaccinarea va avea loc în centre unde există vaccin de la Moderna şi în cabinetele medicilor de familie. Copiii care au împlinit 12 ani vor primi tot două injecții, cu aceeași concentrație ca adulții. Numărătoarea inversă până la începutul noului an școlar a început , iar copiii mai au sub o lună până se vor întoarce în sălile de clasă, în 13 septembrie. Cu toate că toți elevii vor merge la școală fizic, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat deja mai multe măsuri care se vor lua, unele deja stabilite, altele la nivel de idee, în contextul pandemiei de COVID-19.Mai exact, este vorba despre înființarea unor centre de vaccinare în unitățile de învățământ, unde se vor putea imuniza atât copiii care au peste 12 ani, cât și cadrele didactice. În plus, masca o să fie, în continuare, obligatorie în incinta școlilor.Sorin Cîmpeanu a declarat că există și un proiect ce vizează introducerea în școli a unor lecții despre vaccin, virusuri și ARN mesager. Mai mult, luni, 16 august, ministrul Educației a spus că se discută și despre oferirea unor stimulente de vaccinare elevilor, dar că nu va lansa nicio ipoteză până când scenariul nu va deveni o decizie a guvernului.