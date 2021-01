SRI trebuie sa prezinte in Parlament un raport despre antivaccinisti

Pe cale de consecinta, statele din ultima categorie isi vor prelungi mult agonia carantinei, a suprasarcinii pe sistemul sanitar, a pierderilor economice, a falimentelor din domeniul transportului aerian, turismului, alimentatiei publice etc. Secarea bugetelor nationale se va reflecta inclusiv in domeniul cheltuielilor militare, care, in mod previzibil, vor fi reduse in statele liberale pentru a acoperi gaurile din economie. Iar un avantaj de cateva luni intr-un regim economic firesc vs. unul de pandemie sipoate oferi beneficii uriase in sistemul international, ducand chiar la modificarea clasamentelor internationale in domeniul financiar sau militar.Nu trebuie sa ne mire, in aceste conditii, daca vom vedea in urmatoarea perioada, la nivel global, tentative de a destabiliza campaniile de vaccinare, venite dinspre zone gri, care incerca sa-si maximizeze interesele in raport cu natiuni pe care le considera concurente. Si, la drept vorbind, nici nu trebuie sa cautam prea mult autorii din umbra ai acestor operatiuni. Pentru ca nu orice mare jucator din sistemul international e dispus sa sustina campanii de dezinformare si manipulare.Uniunea Europeana, de pilda, e o institutie mult prea transparenta pentru a lua in calcul macar in gluma sa deruleze astfel de operatiuni ostile - ele ar fi imediat dezvaluite de avertizorii de integritate din interiorul Uniunii. In plus, atata timp cat UE si SUA reprezinta societatile in care - gratie calitatii vietii, dar si principiilor liberale si democratice - mai toti cetatenii lumii si-ar dori sa traiasca, in siguranta si libertate, fara sa se teama ca politia politica va incerca sa ii ucida daca isi critica liderii, ele nu au nevoie sa apeleze la propaganda negativa. Propriile valori pozitive sunt suficiente. La dezinformare apeleaza doar jucatorii care incearca sa-si pastreze statutul de mare putere in ciuda faptului ca propriile societati seamana uneori cu un lagar.Cel mai bun mod de a combate campaniile de intoxicare cu care Uniunea Europeana se va confrunta cu siguranta in urmatoarea perioada - pe langa informarea cat mai ampla si corecta a populatiei privind beneficiile vaccinului - este devoalarea sistematica a mecanismelor prin care sunt coordonate aceste campanii. Nu e obligatoriu ca serviciile de informatii sa spuna tot ceea ce stiu, indicand inclusiv beneficiarii finali ai acestor campanii (acestia oricum ar nega orice legatura si s-ar putea ajunge la tensiuni diplomatice). Dar cred ca e sanatos sa sugeram macar ca stim ceea ce se intampla si sa indicam anumite centre zonale de propaganda, obligandu-le astfel sa isi revizuiasca strategia.Antivaccinistii nu sunt o realitate recenta in Romania. Ei sunt vocali, agresivi si bine organizati de ani de zile, reusind sa blocheze o lege eficienta a vaccinului si influentand semnificativ opinia publica. Stim deja ca ei sunt dirijati prin noduri de comunicare on-line de unde li se indica "tintele" pe care trebuie sa le discrediteze. Cand o postare pro-vaccin apare pe Facebook , de pilda, aceasta este anuntata la cateva ore distanta pe un grup Facebook anti-vaccin, cu indicatii clare de combatere: "Comentati aici, folosind cutare si cutare argument". Si o adevarata furtuna de comentarii se dezlantuie - mergand de la uzualele "mame" care isi povestesc sentimental dramele provocate de vaccin si ajungand pana la amenintari cu moartea ("Vezi pe unde mergi, o sa iti fac un portofel la gat".Am primit acest comentariu in vara si am depus o plangere penala pentru a testa capacitatea autoritatilor romane de a identifica astfel de conturi. Evident, autorul comentariului nu a putut fi gasit).Din acest punct de vedere, cred ca Romania ar avea mult de castigat daca membrii Comisiei SRI din Parlament ar invita constant, ritualic, reprezentantii Serviciului sa prezinte un raport despre propaganda anti-vaccin din Romania. Acest raport ar fi, desigur, secretizat, insa ar putea contine un capitol pe care, de comun acord, Serviciul si Comisia speciala sa il desecretizeze si sa il puna la dispozitia presei, aratand astfel pisica acelor noduri de comunicare folosite pentru a intarzia si compromite campania anti-vaccin din Romania. Adica pentru a pastra tara noastra cat mai mult in carantina, blocaj economic si turistic, criza economica si sanitara. O lezare mai clara a interesului national decat utilizarea intoxicarii pentru atingerea acestor obiective ostile cu cunosc.Citeste si https://ziare.com/social/medici/medic-roman-din-fran-a-decorat-de-presedintele-emmanuel-macron-pentru-lupta-impotriva-covid-1654669