Tara care a autorizat deja vaccinul Pfizer pentru copiii cu varste intre 12 si 15 ani

Ministerul canadian al Sanatatii a anuntat miercuri ca autorizeaza utilizarea vaccinului anti-Covid Pfizer-BioNTechi pentru adolescentii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, anunta cnn.com Health Canada a concluzionat ca vaccinul este "sigur si eficient" in prevenirea Covid-19 la adolescentii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, dupa examinarea stiintifica "riguroasa si independenta a dovezilor cunoscute", se arata intr-un comunicat al Ministerului.In martie anul trecut, Pfizer a declarat ca studiile vaccinului sau la copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani au aratat p eficienta de 100% si un raspuns imun puternic.De la inceputul pandemiei, aproximativ 20% din cazurile de Covid-19 din Canada au fost raportate la persoanele cu varsta sub 19 ani. Riscul copiilor de a se imbolnavi grav sau de a muri din cauza asociate COVID-19 este redus, iar de-a lungul pandemiei au avut foarte rar nevoie de tratament in spital In Europa, Pfizer a depus recent la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) cererea de aprobare a vaccinului anti-COVID la copiii de peste 12 ani. Compania a facut studii pe 2.260 de copii intre 12 si 15 ani, iar rezultatele au aratat o eficienta de 100%.Evaluarea EMA dureaza pana la 6 saptamani.