Canada renunta la un lot de 300.000 de vaccinuri Johnson&Johnson. Ingrijorari privind fabricarea acestora

Acest vaccin Janssen a fost omologat de Ottawa in martie si primele 300.000 de doze au fost primite in luna urmatoare, dar Ministerul Sanatatii a suspendat imediat distribuirea lor din cauza suspiciunilor cu privire la calitatea produsului. Din cauza ingrijorarilor ridicate cu privire la o substanta medicamentoasa dezvoltata la Emerging BioSolutions din Baltimore, statul Maryland, Sante Canada nu va distribui stocurile primite pentru a proteja sanatatea si siguranta canadienilor si a canadienelor", a anuntat ministerul intr-un comunicat.Aceasta substanta a fost "contaminata cu componente ale altui vaccin" in momentul fabricarii, iar in urma examinarii fiolelor, Sante Canada "nu a putut concluziona" ca ele respecta normele canadiene.O delegatie va "inspecta" uzina din Maryland in aceasta vara, iar Canada nu va accepta nicio noua livrare de vaccin din aceasta unitate pana atunci, a precizat Sante Canada.Cu cateva ore mai devreme, autoritatile sanitare americane anuntasera ca "mai multe loturi" de vaccinuri Johnson & Johnson fabricate la acea uzina din Baltimore ar urma sa fie aruncate, aproximativ 60 de milioane de doze, potrivit jurnalului New York Times.Canada, tara cu 38 de milioane de locuitori a comandat sau a rezervat in total peste 400 de milioane de doze de diferite vaccinuri. Pana in prezent, au fost omologate patru vaccinuri in Canada: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson, dar numai primele trei sunt utilizate.Mult timp in urma marilor tari occidentale, campania de vaccinare din Canada s-a accelerat in ultimele luni. Pana vineri, aproximativ 64% dintre canadieni primisera cel putin o doza, una dintre cele mai bune cifre din lume.