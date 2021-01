Ce se intampla daca o persoana s-a infectat dupa ce a primit prima doza de vaccin. Momentul cand se efectueaza rapelul

"Chiar astazi am emis o instructiune in acest sens. Daca o persoana este depistata, daca este diagnosticata cu infectie SARS-CoV-2 dupa efectuarea primei doze, evident ca se asteapta vindecarea bolii si la un interval de circa o luna de zile se poate efectua rapelul sau se reia schema complet, daca perioada dintre prima doza si doza de rapel depaseste intervalul de 6 saptamani, de 42 de zile", a afirmat Gheorghita.El a explicat ca Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA "nu recomanda reluarea schemei complete, doar doza de rapel"."In momentul de fata, comisia stiintifica din Romania pledeaza pentru reluarea schemei complete, repet, daca intervalul dintre prima doza si urmatoarea depaseste cele 6 saptamani.La acest moment, lucrurile sunt in dezbatere, am cerut un punct de vedere oficial si de la compania Pfizer, avand in vedere ca datele de eficacitate la acest moment sunt disponibile pentru administrarea celor 2 doze. Impreuna cu compania Pfizer si impreuna cu comisia stiintifica vom lua decizia potrivita, dar, da, se recomanda cel putin doza de rapel la aceste persoane", a mai declarat medicul Valeriu Gheorghita.Citeste si: