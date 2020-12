Cand va fi livrata urmatoarea transa de vaccinuri anti-COVID. Valeriu Gheorghita: "Vom avea o confirmare cu una, doua zile inainte"

Cum va fi impartit vaccinul

El a precizat ca urmatoarea transa va ajunge in Romania in prima saptamana din luna ianuarie 2021."Ca data estimata se preconizeaza 4 ianuarie, insa vom avea o confirmare cu una, doua zile inainte", a anuntat medicul militar, pentru B1 TV Despre dozele primite marti de Romania Valeriu Gheorghita a precizat ca, "da. Este ultima transa intr-adevar. Urmatoarea ar trebui sa vina in prima saptamana din ianuarie. Ca data estimata se preconizeaza 4 ianuarie, insa vom avea o confirmare cu una, doua zile inainte".Valeriu Gheorghita a mai precizat ca "in centrele mari serurile ajung in cursul zilei de astazi (29 decembrie), la centrele de stocare, la centrele regionale si in toate centrele de vaccinare care sunt pregatite si care vor sa inceapa activitatea de vaccinare noi putem, din data de 31, sa livram dozele pentru a se incepe vaccinarea personalului. In Bucuresti , foarte probabil ca de maine, dar astazi analizam aceasta optiune de a incepe de maine livrarea dozelor pentru centrele din Bucuresti".Gheorghita a mai precizat ca repartizarea se face in functie de numarul centrelor de vaccinare infiintate in unitatile medicale si ca aceasta repartitie este bazata pe datele transmise de fiecare judet.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 precizase anterior ca Romania va primi marti o noua transa din serul produs de Pfizer si BioNTech.Aproape 41.000 de doze au sosit deja astazi dimineata la Centrul national de stocare a serului imunitar de la Institutul "Cantacuzino", urmand ca in jurul orei 11 alte doua aeronave sa aterizeze pe aeroporturile din Timisoara si Cluj-Napoca - de acolo, dozele respective vor fi duse, pe cale rutiera, spre centrele de stocare de la spitalele militare din Timisoara si Cluj.Dozele de vaccin anti-COVID-19 primite marti vor fi distribuite astfel:Bucuresti - 40.950 de dozeIasi - 25.350Cluj-Napoca - 29.250Constanta - 8.775Craiova - 12.675Brasov - 12.675Timisoara - 10.725 de doze.Citeste si: